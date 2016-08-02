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Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО

Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО
21-го вересня близько 20-ої години біля АЗС «ANP» на вулиці Луцькій у Нововолинську сталася ДТП.

Про це інформує БУГ.

Зіткнулися «ВАЗ» та мінівен «Volkswagen». У результаті ДТП постраждали водії «ВАЗ» та пасажири, серед яких були діти. Їх з місця події госпіталізувати у лікарню.

Як розповідає Nvip, «ВАЗ» повертав на перехресті в напрямку м’ясокомбінату і не пропустив «Volkswagen», який рухався по головній дорозі зі сторони Володимира-Волинського.

На місці події працювала поліція.

Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО
Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО
Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО
Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО
Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО


Зазначимо, що 19-го вересня на цій же дорозі в Нововолинську трапилася смертельна ДТП.


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Теги: Нововолинськ, аварія, діти, поліція
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