Постраждали діти: у місті на Волині зіткнулись ВАЗ та мінівен Volkswagen. ФОТО





Про це інформує



Зіткнулися «ВАЗ» та мінівен «Volkswagen». У результаті ДТП постраждали водії «ВАЗ» та пасажири, серед яких були діти. Їх з місця події госпіталізувати у лікарню.



Як розповідає



На місці події працювала поліція.







Зазначимо, що 19-го вересня на цій же дорозі в Нововолинську трапилася





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го вересня близько 20-ої години біля АЗС «ANP» на вулиці Луцькій у Нововолинську сталася ДТП.Про це інформує БУГ Зіткнулися «ВАЗ» та мінівен «Volkswagen». У результаті ДТП постраждали водії «ВАЗ» та пасажири, серед яких були діти. Їх з місця події госпіталізувати у лікарню.Як розповідає Nvip , «ВАЗ» повертав на перехресті в напрямку м’ясокомбінату і не пропустив «Volkswagen», який рухався по головній дорозі зі сторони Володимира-Волинського.На місці події працювала поліція.Зазначимо, що 19-го вересня на цій же дорозі в Нововолинську трапилася смертельна ДТП

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