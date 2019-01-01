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У місті на Волині розшукують власників крадених речей. ФОТО

У місті на Волині розшукують власників крадених речей. ФОТО
Працівники поліції Володимира-Волнського шукають законних власників виявленого майна.

Володимир-волинські правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях виявили та вилучили речі, власників яких тепер розшукують.

Про це БУГу повідомили у місцевому відділі поліції.

Усіх, хто упізнає своє «добро», просять звертатися до чергової частини відділу, або за телефоном (063) 326 56 67.


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Теги: Володимир-Волинский, поліція, власник, крадені речі
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