У місті на Волині розшукують власників крадених речей. ФОТО





Володимир-волинські правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях виявили та вилучили речі, власників яких тепер розшукують.



Про це



Усіх, хто упізнає своє «добро», просять звертатися до чергової частини відділу, або за телефоном (063) 326 56 67.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники поліції Володимира-Волнського шукають законних власників виявленого майна.Володимир-волинські правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях виявили та вилучили речі, власників яких тепер розшукують.Про це БУГ у повідомили у місцевому відділі поліції.Усіх, хто упізнає своє «добро», просять звертатися до чергової частини відділу, або за телефоном (063) 326 56 67.

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