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У Києві на хабарі затримали дільничних офіцерів. ФОТО

У Києві на хабарі затримали дільничних офіцерів. ФОТО
Слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління поліції у Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки.

Про це пише ДБР.

За даними досудового розслідування, в Оболонському районі Києва дільничні офіцери поліції затримали молоду жінку, у якої виявили речовини, схожі на наркотичні засоби. Правоохоронці вимагали 60 тисяч гривень неправомірної вигоди у рідних дівчини за уникнення нею кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

28 тисяч гривень поліцейські одержали відразу, ще 10 тисяч – на банківську картку одного з дільничних офіцерів.

Після перерахування залишку коштів у сумі 22 тисячі гривень та зняття частини коштів з картки, правоохоронців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Києві на хабарі затримали дільничних офіцерів. ФОТО
У Києві на хабарі затримали дільничних офіцерів. ФОТО

У разі доведення вини, дільничному офіцеру загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Поліцейському, що виступав посередником – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без.

У Києві на хабарі затримали дільничних офіцерів. ФОТО

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Теги: поліція, ДБР, затримання, дільничні, хабар
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