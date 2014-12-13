«Волинь» на виїзді програла «Металісту»
Сьогодні, 02:20
Луцька «Волинь», пропустивши гол на початку другого тайму та наприкінці матчу, поступилася в гостях харківському «Металісту» – 2:0.
Як інформують "Волинські Новини", матч 10 туру відбувся 21 вересня на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові.
Нагадаємо, що в попередньому турі «Волинь» вирвала нічию з «Балканами» на останніх секундах – пенальті реалізував Младен Бартулович.
У першому таймі матчу в Харкові команди голів не забивали, відтак на другу половину зустрічі вони вийшли з нулями на табло.
Вже по перерві на 48 хвилині рахунок відкрили господарі поля – гол на рахунку Савіна.
Тренерський штаб лучан за півгодини до завершення матчу вирішив освіжити напад: замість Пономаря на полі з‘явився Карпенко.
Втім, лучани пропустили ще й у додатковий час – гол в активі Ямполя.
Відтак, лучани їдуть з Харкова ні з чим, поступившись 2:0.
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Як інформують "Волинські Новини", матч 10 туру відбувся 21 вересня на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові.
Нагадаємо, що в попередньому турі «Волинь» вирвала нічию з «Балканами» на останніх секундах – пенальті реалізував Младен Бартулович.
У першому таймі матчу в Харкові команди голів не забивали, відтак на другу половину зустрічі вони вийшли з нулями на табло.
Вже по перерві на 48 хвилині рахунок відкрили господарі поля – гол на рахунку Савіна.
Тренерський штаб лучан за півгодини до завершення матчу вирішив освіжити напад: замість Пономаря на полі з‘явився Карпенко.
Втім, лучани пропустили ще й у додатковий час – гол в активі Ямполя.
Відтак, лучани їдуть з Харкова ні з чим, поступившись 2:0.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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