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«Волинь» на виїзді програла «Металісту»

«Волинь» на виїзді програла «Металісту»
Луцька «Волинь», пропустивши гол на початку другого тайму та наприкінці матчу, поступилася в гостях харківському «Металісту» – 2:0.

Як інформують "Волинські Новини", матч 10 туру відбувся 21 вересня на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові.

Нагадаємо, що в попередньому турі «Волинь» вирвала нічию з «Балканами» на останніх секундах – пенальті реалізував Младен Бартулович.

У першому таймі матчу в Харкові команди голів не забивали, відтак на другу половину зустрічі вони вийшли з нулями на табло.

Вже по перерві на 48 хвилині рахунок відкрили господарі поля – гол на рахунку Савіна.

Тренерський штаб лучан за півгодини до завершення матчу вирішив освіжити напад: замість Пономаря на полі з‘явився Карпенко.

Втім, лучани пропустили ще й у додатковий час – гол в активі Ямполя.

Відтак, лучани їдуть з Харкова ні з чим, поступившись 2:0.

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Теги: футбол, Волинь, Металіст
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