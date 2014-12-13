«Волинь» на виїзді програла «Металісту»





Як інформують



Нагадаємо, що в попередньому турі «Волинь» вирвала нічию з «Балканами» на останніх секундах – пенальті реалізував Младен Бартулович.



У першому таймі матчу в Харкові команди голів не забивали, відтак на другу половину зустрічі вони вийшли з нулями на табло.



Вже по перерві на 48 хвилині рахунок відкрили господарі поля – гол на рахунку Савіна.



Тренерський штаб лучан за півгодини до завершення матчу вирішив освіжити напад: замість Пономаря на полі з‘явився Карпенко.



Втім, лучани пропустили ще й у додатковий час – гол в активі Ямполя.



Відтак, лучани їдуть з Харкова ні з чим, поступившись 2:0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька «Волинь», пропустивши гол на початку другого тайму та наприкінці матчу, поступилася в гостях харківському «Металісту» – 2:0.Як інформують "Волинські Новини" , матч 10 туру відбувся 21 вересня на стадіоні ОСК «Металіст» у Харкові.Нагадаємо, що в попередньому турі «Волинь» вирвала нічию з «Балканами» на останніх секундах – пенальті реалізувавУ першому таймі матчу в Харкові команди голів не забивали, відтак на другу половину зустрічі вони вийшли з нулями на табло.Вже по перерві на 48 хвилині рахунок відкрили господарі поля – гол на рахункуТренерський штаб лучан за півгодини до завершення матчу вирішив освіжити напад: замістьна полі з‘явивсяВтім, лучани пропустили ще й у додатковий час – гол в активіВідтак, лучани їдуть з Харкова ні з чим, поступившись 2:0.

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