Курс валют у Луцьку на 22 вересня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.304, а продаж - 24.675.
Євро при купівлі становить - 26.671, продажу - 27.295.
Курс російського рубля: купівля - 0.335, продаж - 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.976, продаж - 6.397.
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Євро при купівлі становить - 26.671, продажу - 27.295.
Курс російського рубля: купівля - 0.335, продаж - 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.976, продаж - 6.397.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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