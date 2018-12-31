Під Луцьком патрульні затримали автомобіль, яким керував 15-річний хлопець

Поблизу Луцька патрульні заблокували автомобіль, яким керував неповнолітній.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.21 вересня на службу 102 надійшов виклик, що неповнолітні особи керують автомобілем Audi по вулиці Дубнівській, в Луцьку.Екіпаж патрульних прибув на місце і виявив цей транспортний засіб, ним їхали в бік Рованців.На вимогу про зупинку водій не відреагував і продовжив рух, однак після нетривалого переслідування був заблокований і зупинився. Керманичем справді виявився неповнолітній – хлопець 15 років, який проживає в с. Підгайці, їхав разом з товаришем.На місце викликали його матір. З усіма провели профбесіду, а на жінку оформили протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).