Під Луцьком патрульні затримали автомобіль, яким керував 15-річний хлопець
Сьогодні, 09:27
Поблизу Луцька патрульні заблокували автомобіль, яким керував неповнолітній.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
21 вересня на службу 102 надійшов виклик, що неповнолітні особи керують автомобілем Audi по вулиці Дубнівській, в Луцьку.
Екіпаж патрульних прибув на місце і виявив цей транспортний засіб, ним їхали в бік Рованців.
На вимогу про зупинку водій не відреагував і продовжив рух, однак після нетривалого переслідування був заблокований і зупинився. Керманичем справді виявився неповнолітній – хлопець 15 років, який проживає в с. Підгайці, їхав разом з товаришем.
На місце викликали його матір. З усіма провели профбесіду, а на жінку оформили протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.
21 вересня на службу 102 надійшов виклик, що неповнолітні особи керують автомобілем Audi по вулиці Дубнівській, в Луцьку.
Екіпаж патрульних прибув на місце і виявив цей транспортний засіб, ним їхали в бік Рованців.
На вимогу про зупинку водій не відреагував і продовжив рух, однак після нетривалого переслідування був заблокований і зупинився. Керманичем справді виявився неповнолітній – хлопець 15 років, який проживає в с. Підгайці, їхав разом з товаришем.
На місце викликали його матір. З усіма провели профбесіду, а на жінку оформили протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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