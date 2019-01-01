Чому сьогодні не можна позичати гроші: забобони та прикмети 22 вересня
Сьогодні, 10:05
22 вересня вшановують пам'ять батьків Діви Марії – День Анни та Іоакима.
Про це пише 24 канал.
У народі їх вважають покровителями бездітних жінок. Адже саме вони не могли зачати дитину і сталося чудо лише тоді, коли вони були в похилому віці. Подружжя обіцяло, що присвятить дочку Богові, тому віддали дочку в храм Єрусалиму, де вона перебувала до повноліття.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Йосип, Микита.
Народні прикмети на 22 вересня
– Якщо 22 вересня відлетіли перелітні птахи – то зима буде суворою.
– Багатий врожай горобини – на дощову осінь.
Що можна робити 22 вересня
1. У цей день треба кликати жінок та дівчат до себе на гостювання.
2. Цього дня треба дарувати подарунки жінкам, у яких немає дітей.
Що не можна робити 22 вересня
1. У цей день не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.
2. Сьогодні не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.
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Про це пише 24 канал.
У народі їх вважають покровителями бездітних жінок. Адже саме вони не могли зачати дитину і сталося чудо лише тоді, коли вони були в похилому віці. Подружжя обіцяло, що присвятить дочку Богові, тому віддали дочку в храм Єрусалиму, де вона перебувала до повноліття.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Йосип, Микита.
Народні прикмети на 22 вересня
– Якщо 22 вересня відлетіли перелітні птахи – то зима буде суворою.
– Багатий врожай горобини – на дощову осінь.
Що можна робити 22 вересня
1. У цей день треба кликати жінок та дівчат до себе на гостювання.
2. Цього дня треба дарувати подарунки жінкам, у яких немає дітей.
Що не можна робити 22 вересня
1. У цей день не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.
2. Сьогодні не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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