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Чому сьогодні не можна позичати гроші: забобони та прикмети 22 вересня

Чому сьогодні не можна позичати гроші: забобони та прикмети 22 вересня
22 вересня вшановують пам'ять батьків Діви Марії – День Анни та Іоакима.

Про це пише 24 канал.

У народі їх вважають покровителями бездітних жінок. Адже саме вони не могли зачати дитину і сталося чудо лише тоді, коли вони були в похилому віці. Подружжя обіцяло, що присвятить дочку Богові, тому віддали дочку в храм Єрусалиму, де вона перебувала до повноліття.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Йосип, Микита.

Народні прикмети на 22 вересня

– Якщо 22 вересня відлетіли перелітні птахи – то зима буде суворою.

– Багатий врожай горобини – на дощову осінь.

Що можна робити 22 вересня

1. У цей день треба кликати жінок та дівчат до себе на гостювання.

2. Цього дня треба дарувати подарунки жінкам, у яких немає дітей.

Що не можна робити 22 вересня

1. У цей день не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.

2. Сьогодні не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.

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Теги: свято
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