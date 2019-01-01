Чому сьогодні не можна позичати гроші: забобони та прикмети 22 вересня

22 вересня вшановують пам'ять батьків Діви Марії – ДеньтаПро це пише 24 канал.У народі їх вважають покровителями бездітних жінок. Адже саме вони не могли зачати дитину і сталося чудо лише тоді, коли вони були в похилому віці. Подружжя обіцяло, що присвятить дочку Богові, тому віддали дочку в храм Єрусалиму, де вона перебувала до повноліття.Іменини сьогодні святкують:– Якщо 22 вересня відлетіли перелітні птахи – то зима буде суворою.– Багатий врожай горобини – на дощову осінь.1. У цей день треба кликати жінок та дівчат до себе на гостювання.2. Цього дня треба дарувати подарунки жінкам, у яких немає дітей.1. У цей день не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.2. Сьогодні не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися.