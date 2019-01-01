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У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО

У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО
У селі Жидичин Ківерцівського району сталась аварія.

Про це написав Олександр Борейчук у спільноті «Наш Луцьк».

Віз зазначив, що аварія трапилась 21 вересня. У автомобілі ВАЗ 0100 знаходилась родина Олександра – мати, батько, дві доньки та швагро за кермом.

«З другорядної дороги виїхав автомобіль, не пересвідчившись у наявності перешкоди. Водій ВАЗу не зміг уникнути зіткнення, в результаті чого всі вище названі мої рідні опинилися в лікарні.

Найважче з батьком, в фізичному стані, але найменша донька має сильну травму психологічну від побаченого і пережитого», – пише чоловік.

Також Олександр зауважив, що водій-винуватець ДТП, за його словами, не бачив ВАЗ.

Чоловік просить відгукнутись свідків, щоб притягнути водія-винуватця до відповідальності.

У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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