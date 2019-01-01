У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО

У селі Жидичин Ківерцівського району сталась аварія.Про це написаву спільноті «Наш Луцьк».Віз зазначив, що аварія трапилась 21 вересня. У автомобілі ВАЗ 0100 знаходилась родина Олександра – мати, батько, дві доньки та швагро за кермом.«З другорядної дороги виїхав автомобіль, не пересвідчившись у наявності перешкоди. Водій ВАЗу не зміг уникнути зіткнення, в результаті чого всі вище названі мої рідні опинилися в лікарні.Найважче з батьком, в фізичному стані, але найменша донька має сильну травму психологічну від побаченого і пережитого», – пише чоловік.Також Олександр зауважив, що водій-винуватець ДТП, за його словами, не бачив ВАЗ.Чоловік просить відгукнутись свідків, щоб притягнути водія-винуватця до відповідальності.