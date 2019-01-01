У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У селі Жидичин Ківерцівського району сталась аварія.
Про це написав Олександр Борейчук у спільноті «Наш Луцьк».
Віз зазначив, що аварія трапилась 21 вересня. У автомобілі ВАЗ 0100 знаходилась родина Олександра – мати, батько, дві доньки та швагро за кермом.
«З другорядної дороги виїхав автомобіль, не пересвідчившись у наявності перешкоди. Водій ВАЗу не зміг уникнути зіткнення, в результаті чого всі вище названі мої рідні опинилися в лікарні.
Найважче з батьком, в фізичному стані, але найменша донька має сильну травму психологічну від побаченого і пережитого», – пише чоловік.
Також Олександр зауважив, що водій-винуватець ДТП, за його словами, не бачив ВАЗ.
Чоловік просить відгукнутись свідків, щоб притягнути водія-винуватця до відповідальності.
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Про це написав Олександр Борейчук у спільноті «Наш Луцьк».
Віз зазначив, що аварія трапилась 21 вересня. У автомобілі ВАЗ 0100 знаходилась родина Олександра – мати, батько, дві доньки та швагро за кермом.
«З другорядної дороги виїхав автомобіль, не пересвідчившись у наявності перешкоди. Водій ВАЗу не зміг уникнути зіткнення, в результаті чого всі вище названі мої рідні опинилися в лікарні.
Найважче з батьком, в фізичному стані, але найменша донька має сильну травму психологічну від побаченого і пережитого», – пише чоловік.
Також Олександр зауважив, що водій-винуватець ДТП, за його словами, не бачив ВАЗ.
Чоловік просить відгукнутись свідків, щоб притягнути водія-винуватця до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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