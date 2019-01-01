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У Луцьку вгамували дебоширів з наркотиками. ФОТО

У Луцьку вгамували дебоширів з наркотиками. ФОТО
У Луцьку патрульні разом з бійцями ГФ «Самооборона Волині» вгамували чотирьох агресивних молодиків.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Подія відбулась у ніч на 22 вересня. Екіпаж патрульних прибув для надання допомоги «самооборонівцям»: тут четверо молодиків порушували громадський спокій.

Розмови припинити адмінправопорушення не подіяли, тож усіх затримали й оформили на кожного протоколи: за дрібне хуліганство і перебування в п’яному вигляді у громадському місці (ст. 173 і ст. 178 КУпАП). На четвертого, який відзначався особливо бурхливою поведінкою, склали ще протокол за злісну непокору правоохоронцям (ст. 185 КУпАП).

Згодом патрульні оглянули приміщення, де перебували чоловіки, і виявили там згорток з речовиною, схожою на наркотичну. В одного з затриманих також знайшли речовину білого кольору, схожу на амфетамін. Тож далі на місці працювала слідчо-оперативна група.

У Луцьку вгамували дебоширів з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, Луцьк, дебошир
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