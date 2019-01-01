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На Хмельниччині сталась жахлива ДТП: четверо людей загинуло. ФОТО

На Хмельниччині сталась жахлива ДТП: четверо людей загинуло. ФОТО
У Хмельницькій області автомобіль врізався в електроопору і перекинувся, внаслідок чого загинуло чотири людини.

Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Повідомляється, що аварія сталася 22 вересня близько 02:00 години на автодорозі неподалік с. Новосілка.

«25-річний водій автомобіля Ford Mondeo не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим його перекиданням. В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, загинули на місці події. Усі вони були жителями Деражні та Деражнянського району», - йдеться в повідомленні.

Водій Ford Mondeo, за даними поліції, отримав політравми та госпіталізований до місцевої лікарні. Ще один 28-річний пасажир не постраждав.

«За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння», - повідомили у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

На Хмельниччині сталась жахлива ДТП: четверо людей загинуло. ФОТО
На Хмельниччині сталась жахлива ДТП: четверо людей загинуло. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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