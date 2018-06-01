Головний тренер «Волині» Тлумак подав у відставку, – соцмережі
Сьогодні, 14:35
Як повідомили у соцмережах, головний тренер ФК «Волинь» Андрій Тлумак подав у відставку після програного поєдинку з харківським «Металістом».
Про це йдеться на сторінці «Fan-project Volyn», що у Facebook.
«Ситуація щодо майбутнього Андрія Тлумака з'ясується у понеділок», - зазначають у повідомленні.
Підкреслимо, що офіційна пресслужба клубу ніяких коментарів наразі не надала.
Нагадаємо, у Харкові «хрестоносці» поступились з рахунком 2:0.
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Про це йдеться на сторінці «Fan-project Volyn», що у Facebook.
«Ситуація щодо майбутнього Андрія Тлумака з'ясується у понеділок», - зазначають у повідомленні.
Підкреслимо, що офіційна пресслужба клубу ніяких коментарів наразі не надала.
Нагадаємо, у Харкові «хрестоносці» поступились з рахунком 2:0.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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