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Головний тренер «Волині» Тлумак подав у відставку, – соцмережі

Головний тренер «Волині» Тлумак подав у відставку, – соцмережі
Як повідомили у соцмережах, головний тренер ФК «Волинь» Андрій Тлумак подав у відставку після програного поєдинку з харківським «Металістом».

Про це йдеться на сторінці «Fan-project Volyn», що у Facebook.

«Ситуація щодо майбутнього Андрія Тлумака з'ясується у понеділок», - зазначають у повідомленні.

Підкреслимо, що офіційна пресслужба клубу ніяких коментарів наразі не надала.

Нагадаємо, у Харкові «хрестоносці» поступились з рахунком 2:0.

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Теги: ФК «Волинь», спорт, футбол, перемога, Луцьк, Тлумак
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