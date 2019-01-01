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Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО

Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО
У Рожищі храм Різдва Пресвятої Богородиці Волинської єпархії ПЦУ відсвяткував престольне свято.

На літургію віряни зібралися 21 вересня, повідомляють на сторінці недільної школи храму у Facebook, передає Район.Рожище.

Святкове Богослужіння очолив настоятель храму, благочинний Рожищенської округи, протоієрей Василь Шняк, співслужили йому священники благочиння.

Після завершення Божественної літургії вихованці недільної школи привітали усіх зі святом. Вони славили Богородицю, бажали здоров‘я, злагоди, благополуччя прихожанам та священикам, просили Україні миру та процвітання.

Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО

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Теги: свято, Волинь
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