Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 15:08
У Рожищі храм Різдва Пресвятої Богородиці Волинської єпархії ПЦУ відсвяткував престольне свято.
На літургію віряни зібралися 21 вересня, повідомляють на сторінці недільної школи храму у Facebook, передає Район.Рожище.
Святкове Богослужіння очолив настоятель храму, благочинний Рожищенської округи, протоієрей Василь Шняк, співслужили йому священники благочиння.
Після завершення Божественної літургії вихованці недільної школи привітали усіх зі святом. Вони славили Богородицю, бажали здоров‘я, злагоди, благополуччя прихожанам та священикам, просили Україні миру та процвітання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На літургію віряни зібралися 21 вересня, повідомляють на сторінці недільної школи храму у Facebook, передає Район.Рожище.
Святкове Богослужіння очолив настоятель храму, благочинний Рожищенської округи, протоієрей Василь Шняк, співслужили йому священники благочиння.
Після завершення Божественної літургії вихованці недільної школи привітали усіх зі святом. Вони славили Богородицю, бажали здоров‘я, злагоди, благополуччя прихожанам та священикам, просили Україні миру та процвітання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Валентину
Степанівну рідні вітають з 85-річним ювілеєм
Останні новини
Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 15:08
Головний тренер «Волині» Тлумак подав у відставку, – соцмережі
Сьогодні, 14:35
Медіа