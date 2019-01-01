Волинський храм відзначив престольне свято. ФОТО





На літургію віряни зібралися 21 вересня, повідомляють на сторінці недільної школи храму у Facebook, передає



Святкове Богослужіння очолив настоятель храму, благочинний Рожищенської округи, протоієрей Василь Шняк, співслужили йому священники благочиння.



Після завершення Божественної літургії вихованці недільної школи привітали усіх зі святом. Вони славили Богородицю, бажали здоров‘я, злагоди, благополуччя прихожанам та священикам, просили Україні миру та процвітання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі храм Різдва Пресвятої Богородиці Волинської єпархії ПЦУ відсвяткував престольне свято.На літургію віряни зібралися 21 вересня, повідомляють на сторінці недільної школи храму у Facebook, передає Район.Рожище Святкове Богослужіння очолив настоятель храму, благочинний Рожищенської округи, протоієрей, співслужили йому священники благочиння.Після завершення Божественної літургії вихованці недільної школи привітали усіх зі святом. Вони славили Богородицю, бажали здоров‘я, злагоди, благополуччя прихожанам та священикам, просили Україні миру та процвітання.

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