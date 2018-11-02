У Києві вночі виявили маленьку дівчинку без дорослих





Про це повідомляє



«Близько півночі патрульні побачили на вулиці дівчинку без супроводу дорослих. Під час спілкування вона сказала, що її звати Величко Олександра, їй 9 років і живе вона на п’ятому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Дніпра.



Себе називає Аля. Більше інформації дитина не надала», - сказано у повідомленні.



Згодом рідні дитини знайшлися. Правоохоронці нині з’ясовують всі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві вночі наряд патрульної поліції побачив на лавці на вулиці Героїв Дніпра малолітню дівчинку без супроводу дорослих.Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у столиці.«Близько півночі патрульні побачили на вулиці дівчинку без супроводу дорослих. Під час спілкування вона сказала, що її звати Величко Олександра, їй 9 років і живе вона на п’ятому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Дніпра.Себе називає Аля. Більше інформації дитина не надала», - сказано у повідомленні.Згодом рідні дитини знайшлися. Правоохоронці нині з’ясовують всі обставини інциденту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію