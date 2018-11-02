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У Києві вночі виявили маленьку дівчинку без дорослих

У Києві вночі виявили маленьку дівчинку без дорослих
У Києві вночі наряд патрульної поліції побачив на лавці на вулиці Героїв Дніпра малолітню дівчинку без супроводу дорослих.

Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у столиці.

«Близько півночі патрульні побачили на вулиці дівчинку без супроводу дорослих. Під час спілкування вона сказала, що її звати Величко Олександра, їй 9 років і живе вона на п’ятому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Дніпра.

Себе називає Аля. Більше інформації дитина не надала», - сказано у повідомленні.

Згодом рідні дитини знайшлися. Правоохоронці нині з’ясовують всі обставини інциденту.

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Теги: дитина, Київ
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