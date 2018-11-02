У Києві вночі виявили маленьку дівчинку без дорослих
Сьогодні, 16:30
У Києві вночі наряд патрульної поліції побачив на лавці на вулиці Героїв Дніпра малолітню дівчинку без супроводу дорослих.
Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у столиці.
«Близько півночі патрульні побачили на вулиці дівчинку без супроводу дорослих. Під час спілкування вона сказала, що її звати Величко Олександра, їй 9 років і живе вона на п’ятому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Дніпра.
Себе називає Аля. Більше інформації дитина не надала», - сказано у повідомленні.
Згодом рідні дитини знайшлися. Правоохоронці нині з’ясовують всі обставини інциденту.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у столиці.
«Близько півночі патрульні побачили на вулиці дівчинку без супроводу дорослих. Під час спілкування вона сказала, що її звати Величко Олександра, їй 9 років і живе вона на п’ятому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Дніпра.
Себе називає Аля. Більше інформації дитина не надала», - сказано у повідомленні.
Згодом рідні дитини знайшлися. Правоохоронці нині з’ясовують всі обставини інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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