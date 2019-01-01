Показали фото волинського храму сторічної давнини





Світлину опублікували у спільноті «Центр дослідження і відродження Волині» у Facebook, – передають



Село раніше було містечком і мало назву Дружкопіль.



Фото датується часом Першої світової війни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі Інтернет показали фотографію храму в селі Журавники Горохівського району, якій майже 100 років.Світлину опублікували у спільноті «Центр дослідження і відродження Волині» у Facebook, – передають Хроніки Любарта Село раніше було містечком і мало назву Дружкопіль.Фото датується часом Першої світової війни.

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