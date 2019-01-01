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Показали фото волинського храму сторічної давнини

Показали фото волинського храму сторічної давнини
У мережі Інтернет показали фотографію храму в селі Журавники Горохівського району, якій майже 100 років.

Світлину опублікували у спільноті «Центр дослідження і відродження Волині» у Facebook, – передають Хроніки Любарта.

Село раніше було містечком і мало назву Дружкопіль.

Фото датується часом Першої світової війни.

Показали фото волинського храму сторічної давнини

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Теги: ретрофото, Волинь
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