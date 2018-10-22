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Волинське селище відзначило день народження. ФОТО

Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
У Шацьку відзначили день селища.

Про це повідомили на сайті Кордон.

Свято розпочалось із молитви та виконання Гімну. На території біля сцени облаштували виставкові зони із дитячих малюнків, фото краю та осінніх композицій. Довкола ширились аромати польової кухні.

Люди метушилися, аби придбати лотерейний квиток для розіграшу призів.

Відбулись також спортивні змагання та забави, розваги для дітей з участю аніматорів та концерт.

Для шачан і гостей селища заспівали срібний призер телепроекту «Голос країни. Діти» Ярослав Карпук, чоловічий вокальний квартет «Гетьман», заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець.

«У виконанні Гурту Гетьман на святі Шацької громади звучить моя улюблена пісня», – написала в соцмережах Галина Федончук.

Завершилось свято караоке та дискотекою від DJ Slavniy та МС Рома Twin.

Фото зі сторінки Шацької ОТГ в соцмережах.

Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО

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Теги: Шацьк, селище, Волинь, свято
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