Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня





Без опадів, – пише Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від +11 до +19 градусів.



Вітер – західний, до 4 метрів за секунду.

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