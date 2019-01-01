Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Увечері хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, забралися геть.
Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +11 до +19 градусів.
Вітер – західний, до 4 метрів за секунду.
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Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від +11 до +19 градусів.
Вітер – західний, до 4 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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