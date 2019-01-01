вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня

Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня
Увечері хмари, що панували в небі у Луцьку весь день, забралися геть.

Без опадів, – пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від +11 до +19 градусів.

Вітер – західний, до 4 метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Перчик Валентину Степанівну Перчик

Валентину
Степанівну рідні вітають з 85-річним ювілеєм
Останні новини
Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Водії часто порушують правила: на перехресті у Луцьку просять встановити камеру відеоспостереження
Сьогодні, 19:25
У Луцьку нетверезий священник викликав патрульних та отримав протокол за хуліганство
Сьогодні, 18:58
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Показали фото волинського храму сторічної давнини
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 вересня
18 вересень, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня
17 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 вересня
05 вересень, 19:43
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 серпня
23 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи знайшли тіло
21 вересень, 11:39
 1
Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Водії часто порушують правила: на перехресті у Луцьку просять встановити камеру відеоспостереження
Сьогодні, 19:25
 0
У Луцьку нетверезий священник викликав патрульних та отримав протокол за хуліганство
Сьогодні, 18:58
 0
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Сьогодні, 18:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿