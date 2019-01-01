Повідомили, хто винен у жахливій аварії на Одещині
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Винним у ДТП між маршруткою та автоцистерною на Одещині, де загинули 9 людей, називають водія вантажівки.
Про це 22 вересня повідомили у пресслужбі поліції області, пише ТСН.
За попередньою інформацією, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого і сталося лобове зіткнення. Чоловіка вже затримали.
"У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, 21 вересня в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки в Овідіопольському районі на Одещині загинули щонайменше дев’ятеро людей.
З маршрутки сполученням «Велика Долина - Одеса», у салоні якої було 11 осіб залишилася купа металобрухту.
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Про це 22 вересня повідомили у пресслужбі поліції області, пише ТСН.
За попередньою інформацією, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого і сталося лобове зіткнення. Чоловіка вже затримали.
"У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, 21 вересня в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки в Овідіопольському районі на Одещині загинули щонайменше дев’ятеро людей.
З маршрутки сполученням «Велика Долина - Одеса», у салоні якої було 11 осіб залишилася купа металобрухту.
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