На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У Ківерцях сталася пожежа у житловому будинку. В одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал.
Трагедія трапилася ще 17 вересня. В 11 годині 20 хвилин на пункт зв’язку 6 ДПРЧ надійшло повідомлення, що за адресою м. Ківерці, вул. Матросова, 12, горить житловий будинок.
На гасіння пожежя направили пожежний автомобіль 6 ДПРЧ, разом з тим повідомили у Ківерцівський ВП ГУНП України у Волинській області.
На місці пожежі виявили тіло загиблого громадянина Т. Василя 1957 року народження, чоловік мав інвалідність.
У результаті пожежі було знищене перекриття, накриття по всій площі, речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни.
Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем під час куріння.
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Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал.
Трагедія трапилася ще 17 вересня. В 11 годині 20 хвилин на пункт зв’язку 6 ДПРЧ надійшло повідомлення, що за адресою м. Ківерці, вул. Матросова, 12, горить житловий будинок.
На гасіння пожежя направили пожежний автомобіль 6 ДПРЧ, разом з тим повідомили у Ківерцівський ВП ГУНП України у Волинській області.
На місці пожежі виявили тіло загиблого громадянина Т. Василя 1957 року народження, чоловік мав інвалідність.
У результаті пожежі було знищене перекриття, накриття по всій площі, речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни.
Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем під час куріння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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