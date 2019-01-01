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На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО

На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО
У Ківерцях сталася пожежа у житловому будинку. В одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал.

Трагедія трапилася ще 17 вересня. В 11 годині 20 хвилин на пункт зв’язку 6 ДПРЧ надійшло повідомлення, що за адресою м. Ківерці, вул. Матросова, 12, горить житловий будинок.

На гасіння пожежя направили пожежний автомобіль 6 ДПРЧ, разом з тим повідомили у Ківерцівський ВП ГУНП України у Волинській області.

На місці пожежі виявили тіло загиблого громадянина Т. Василя 1957 року народження, чоловік мав інвалідність.

У результаті пожежі було знищене перекриття, накриття по всій площі, речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни.

Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем під час куріння.

На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО
На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО
На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО

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Теги: Ківерці, пожежа, чоловік. помер, ДСНС
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