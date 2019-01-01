На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО





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Трагедія трапилася ще 17 вересня. В 11 годині 20 хвилин на пункт зв’язку 6 ДПРЧ надійшло повідомлення, що за адресою м. Ківерці, вул. Матросова, 12, горить житловий будинок.



На гасіння пожежя направили пожежний автомобіль 6 ДПРЧ, разом з тим повідомили у Ківерцівський ВП ГУНП України у Волинській області.



На місці пожежі виявили тіло загиблого громадянина Т. Василя 1957 року народження, чоловік мав інвалідність.



У результаті пожежі було знищене перекриття, накриття по всій площі, речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни.



Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем під час куріння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях сталася пожежа у житловому будинку. В одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка.Про це повідомляє Ківерцівський районний інформаційний портал Трагедія трапилася ще 17 вересня. В 11 годині 20 хвилин на пункт зв’язку 6 ДПРЧ надійшло повідомлення, що за адресою м. Ківерці, вул. Матросова, 12, горить житловий будинок.На гасіння пожежя направили пожежний автомобіль 6 ДПРЧ, разом з тим повідомили у Ківерцівський ВП ГУНП України у Волинській області.На місці пожежі виявили тіло загиблого громадянина Т. Василя 1957 року народження, чоловік мав інвалідність.У результаті пожежі було знищене перекриття, накриття по всій площі, речі домашнього вжитку та пошкоджено стіни.Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем під час куріння.

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