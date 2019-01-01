Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+





Про це у facebook-спільноті Андрій Бакалюк.



"Поліція м. Ківерці відмовляється порушувати кримінальну справу за фактом роpстрілу тварин у с. Озерце...", - написав він.



У коментарях під дописом чоловік зазначив, що чув постріли і, що через кілька днів, нібито, постраждала ще одна тварина.



Окрім того, автор допису оприлюднив фотографії кота після хіхругічного втручання і написав, що тварині потрібно зробити ще дві операції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Озерце невідомі кілька разів поцілили у кота.Про це у facebook-спільноті "Загублені та Знайдені тварини Луцьк" написав"Поліція м. Ківерці відмовляється порушувати кримінальну справу за фактом роpстрілу тварин у с. Озерце...", - написав він.У коментарях під дописом чоловік зазначив, що чув постріли і, що через кілька днів, нібито, постраждала ще одна тварина.Окрім того, автор допису оприлюднив фотографії кота після хіхругічного втручання і написав, що тварині потрібно зробити ще дві операції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію