Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Сьогодні, 22:15
У селі Озерце невідомі кілька разів поцілили у кота.
Про це у facebook-спільноті "Загублені та Знайдені тварини Луцьк" написав Андрій Бакалюк.
"Поліція м. Ківерці відмовляється порушувати кримінальну справу за фактом роpстрілу тварин у с. Озерце...", - написав він.
У коментарях під дописом чоловік зазначив, що чув постріли і, що через кілька днів, нібито, постраждала ще одна тварина.
Окрім того, автор допису оприлюднив фотографії кота після хіхругічного втручання і написав, що тварині потрібно зробити ще дві операції.
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Про це у facebook-спільноті "Загублені та Знайдені тварини Луцьк" написав Андрій Бакалюк.
"Поліція м. Ківерці відмовляється порушувати кримінальну справу за фактом роpстрілу тварин у с. Озерце...", - написав він.
У коментарях під дописом чоловік зазначив, що чув постріли і, що через кілька днів, нібито, постраждала ще одна тварина.
Окрім того, автор допису оприлюднив фотографії кота після хіхругічного втручання і написав, що тварині потрібно зробити ще дві операції.
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Коментарі 2
Журналюшки. Ви хоч дату на рентгені гляньте...
Ти довбню вони ж писали з посту фейсбук а він сьоднішній))) саме не додивилось і умнічяє
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