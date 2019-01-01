вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+

Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
У селі Озерце невідомі кілька разів поцілили у кота.

Про це у facebook-спільноті "Загублені та Знайдені тварини Луцьк" написав Андрій Бакалюк.

"Поліція м. Ківерці відмовляється порушувати кримінальну справу за фактом роpстрілу тварин у с. Озерце...", - написав він.

У коментарях під дописом чоловік зазначив, що чув постріли і, що через кілька днів, нібито, постраждала ще одна тварина.

Окрім того, автор допису оприлюднив фотографії кота після хіхругічного втручання і написав, що тварині потрібно зробити ще дві операції.

Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Озерце, кіт, стрілянина, операція, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Журналюшки. Ви хоч дату на рентгені гляньте...
Відповісти
Ти довбню вони ж писали з посту фейсбук а він сьоднішній))) саме не додивилось і умнічяє
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Перчик Валентину Степанівну Перчик

Валентину
Степанівну рідні вітають з 85-річним ювілеєм
Останні новини
У селі на Волині під час розмінування знайшли майже 800 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 23:25
Лучанам розповіли, як встановити загальнобудинковий лічильник із залученням грошей міста
Сьогодні, 22:43
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Сьогодні, 22:15
Стало відомо, які торгівельні об'єкти хочуть збудувати у селі біля Луцька
Сьогодні, 21:48
На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
Стрілянина у Карпилівці: поліцейські та поранені чоловіки розповіли подробиці інциденту. ВІДЕО Стрілянина у Карпилівці: поліцейські та поранені чоловіки розповіли подробиці інциденту. ВІДЕО
12 вересень, 21:14
Конфлікт у селі на Волині: поліцейські підстрелили двох людей Конфлікт у селі на Волині: поліцейські підстрелили двох людей
12 вересень, 09:13
На Волині чоловік із рушницею полював на «хвору» рибу На Волині чоловік із рушницею полював на «хвору» рибу
28 серпень, 14:57
Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку
05 липень, 14:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи знайшли тіло
21 вересень, 11:39
 1
У селі на Волині під час розмінування знайшли майже 800 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 23:25
 0
Лучанам розповіли, як встановити загальнобудинковий лічильник із залученням грошей міста
Сьогодні, 22:43
 0
Неподалік Луцька невідомі стріляли у кота. ФОТО 18+
Сьогодні, 22:15
 0
Стало відомо, які торгівельні об'єкти хочуть збудувати у селі біля Луцька
Сьогодні, 21:48
 0
Медіа
відео
1/8
﻿