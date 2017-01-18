Лучанам розповіли, як встановити загальнобудинковий лічильник із залученням грошей міста
Сьогодні, 22:43
У луцькому багатоквартирному будинку, у якому є ОСББ, можна облаштувати загальнобудинковий лічильник на умовах співфінансування з міського бюджету. Потрібно скористатися «Програмою забезпечення ОСББ засобами комерційного обліку на 2019-2020 роки».
Інструкцію від КП «Луцькводоканал» опублікували на сайті Луцької міської ради пише Район.Бізнес.
Щоб облаштувати вузол комерційного обліку споживання води у багатоквартирному будинку з ОСББ із залученням фінансування з бюджету Луцької міської ради, необхідно здійснити наступні кроки:
- Повідомити КП «Луцькводоканал» про намір влаштувати загальнобудинковий вузол комерційного обліку.
- Рішення ОСББ щодо влаштування вузла комерційного обліку.
- Надати ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» заяви на виготовлення ПКД та встановлення вузла комерційного обліку, укласти договір.
- Перерахувати фінанси (50%) ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» на закупівлю матеріалів.
- Встановити загальнобудинковий вузел комерційного обліку з опломбуванням.
- Надати акт виконаних робіт ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» – ОСББ.
- Подати заявку на виділення грошей з бюджету (50%) погоджену з КП «Луцькводоканал» ОСББ – Департамент ЖКГ.
- Оплатити виконані роботи згідно Акту ОСББ – ДП «Евода» КП «Луцькводоканал».
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Інструкцію від КП «Луцькводоканал» опублікували на сайті Луцької міської ради пише Район.Бізнес.
Щоб облаштувати вузол комерційного обліку споживання води у багатоквартирному будинку з ОСББ із залученням фінансування з бюджету Луцької міської ради, необхідно здійснити наступні кроки:
- Повідомити КП «Луцькводоканал» про намір влаштувати загальнобудинковий вузол комерційного обліку.
- Рішення ОСББ щодо влаштування вузла комерційного обліку.
- Надати ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» заяви на виготовлення ПКД та встановлення вузла комерційного обліку, укласти договір.
- Перерахувати фінанси (50%) ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» на закупівлю матеріалів.
- Встановити загальнобудинковий вузел комерційного обліку з опломбуванням.
- Надати акт виконаних робіт ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» – ОСББ.
- Подати заявку на виділення грошей з бюджету (50%) погоджену з КП «Луцькводоканал» ОСББ – Департамент ЖКГ.
- Оплатити виконані роботи згідно Акту ОСББ – ДП «Евода» КП «Луцькводоканал».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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