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Лучанам розповіли, як встановити загальнобудинковий лічильник із залученням грошей міста

Лучанам розповіли, як встановити загальнобудинковий лічильник із залученням грошей міста
У луцькому багатоквартирному будинку, у якому є ОСББ, можна облаштувати загальнобудинковий лічильник на умовах співфінансування з міського бюджету. Потрібно скористатися «Програмою забезпечення ОСББ засобами комерційного обліку на 2019-2020 роки».

Інструкцію від КП «Луцькводоканал» опублікували на сайті Луцької міської ради пише Район.Бізнес.

Щоб облаштувати вузол комерційного обліку споживання води у багатоквартирному будинку з ОСББ із залученням фінансування з бюджету Луцької міської ради, необхідно здійснити наступні кроки:

- Повідомити КП «Луцькводоканал» про намір влаштувати загальнобудинковий вузол комерційного обліку.
- Рішення ОСББ щодо влаштування вузла комерційного обліку.
- Надати ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» заяви на виготовлення ПКД та встановлення вузла комерційного обліку, укласти договір.
- Перерахувати фінанси (50%) ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» на закупівлю матеріалів.
- Встановити загальнобудинковий вузел комерційного обліку з опломбуванням.
- Надати акт виконаних робіт ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» – ОСББ.
- Подати заявку на виділення грошей з бюджету (50%) погоджену з КП «Луцькводоканал» ОСББ – Департамент ЖКГ.
- Оплатити виконані роботи згідно Акту ОСББ – ДП «Евода» КП «Луцькводоканал».

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Теги: загальнобудинковий лічильник, встановлення, Луцькводоканал, інструкція, бюджет
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