Лучанам розповіли, як встановити загальнобудинковий лічильник із залученням грошей міста





Інструкцію від КП «Луцькводоканал» опублікували на сайті Луцької міської ради пише



Щоб облаштувати вузол комерційного обліку споживання води у багатоквартирному будинку з ОСББ із залученням фінансування з бюджету Луцької міської ради, необхідно здійснити наступні кроки:



- Повідомити КП «Луцькводоканал» про намір влаштувати загальнобудинковий вузол комерційного обліку.

- Рішення ОСББ щодо влаштування вузла комерційного обліку.

- Надати ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» заяви на виготовлення ПКД та встановлення вузла комерційного обліку, укласти договір.

- Перерахувати фінанси (50%) ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» на закупівлю матеріалів.

- Встановити загальнобудинковий вузел комерційного обліку з опломбуванням.

- Надати акт виконаних робіт ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» – ОСББ.

- Подати заявку на виділення грошей з бюджету (50%) погоджену з КП «Луцькводоканал» ОСББ – Департамент ЖКГ.

- Оплатити виконані роботи згідно Акту ОСББ – ДП «Евода» КП «Луцькводоканал».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому багатоквартирному будинку, у якому є ОСББ, можна облаштувати загальнобудинковий лічильник на умовах співфінансування з міського бюджету. Потрібно скористатися «Програмою забезпечення ОСББ засобами комерційного обліку на 2019-2020 роки».Інструкцію від КП «Луцькводоканал» опублікували на сайті Луцької міської ради пише Район.Бізнес Щоб облаштувати вузол комерційного обліку споживання води у багатоквартирному будинку з ОСББ із залученням фінансування з бюджету Луцької міської ради, необхідно здійснити наступні кроки:- Повідомити КП «Луцькводоканал» про намір влаштувати загальнобудинковий вузол комерційного обліку.- Рішення ОСББ щодо влаштування вузла комерційного обліку.- Надати ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» заяви на виготовлення ПКД та встановлення вузла комерційного обліку, укласти договір.- Перерахувати фінанси (50%) ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» на закупівлю матеріалів.- Встановити загальнобудинковий вузел комерційного обліку з опломбуванням.- Надати акт виконаних робіт ДП «Евода» КП «Луцькводоканал» – ОСББ.- Подати заявку на виділення грошей з бюджету (50%) погоджену з КП «Луцькводоканал» ОСББ – Департамент ЖКГ.- Оплатити виконані роботи згідно Акту ОСББ – ДП «Евода» КП «Луцькводоканал».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію