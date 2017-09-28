У селі на Волині під час розмінування знайшли майже 800 вибухонебезпечних предметів
Сьогодні, 23:25
На території Старовижівської ОТГ в районі села Нова Вижва, піротехнічним підрозділом АРЗ СП Управління ДСНС у Волинській області з 12 серпня по 20 вересня 2019 року проведено розмінування місцевості.
Про це йдеться на сайті Старовижівської громади.
Під час розмінування було вилучено 798 одиниць вибухонебезпечних предметів, у тому числі:
мінометних мін 82 мм – 352 одиниці;
артилерійських снарядів 76 мм – 58 одиниць;
артилерійських снарядів 122 мм – 4 одиниці;
артилерійських снарядів 152 мм – 3 одиниці;
ручних гранат Ф-1 – 355 одиниць;
підривників до артилерійських снарядів – 26 одиниць.
Зображення ілюстративне
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Про це йдеться на сайті Старовижівської громади.
Під час розмінування було вилучено 798 одиниць вибухонебезпечних предметів, у тому числі:
мінометних мін 82 мм – 352 одиниці;
артилерійських снарядів 76 мм – 58 одиниць;
артилерійських снарядів 122 мм – 4 одиниці;
артилерійських снарядів 152 мм – 3 одиниці;
ручних гранат Ф-1 – 355 одиниць;
підривників до артилерійських снарядів – 26 одиниць.
Зображення ілюстративне
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