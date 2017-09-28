У селі на Волині під час розмінування знайшли майже 800 вибухонебезпечних предметів





Про це йдеться на



Під час розмінування було вилучено 798 одиниць вибухонебезпечних предметів, у тому числі:



мінометних мін 82 мм – 352 одиниці;



артилерійських снарядів 76 мм – 58 одиниць;



артилерійських снарядів 122 мм – 4 одиниці;



артилерійських снарядів 152 мм – 3 одиниці;



ручних гранат Ф-1 – 355 одиниць;



підривників до артилерійських снарядів – 26 одиниць.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Старовижівської ОТГ в районі села Нова Вижва, піротехнічним підрозділом АРЗ СП Управління ДСНС у Волинській області з 12 серпня по 20 вересня 2019 року проведено розмінування місцевості.Про це йдеться на сайті Старовижівської громади.Під час розмінування було вилучено 798 одиниць вибухонебезпечних предметів, у тому числі:мінометних мін 82 мм – 352 одиниці;артилерійських снарядів 76 мм – 58 одиниць;артилерійських снарядів 122 мм – 4 одиниці;артилерійських снарядів 152 мм – 3 одиниці;ручних гранат Ф-1 – 355 одиниць;підривників до артилерійських снарядів – 26 одиниць.

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