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Переляканий бігав по дорозі: волинські копи врятували собаку

Переляканий бігав по дорозі: волинські копи врятували собаку
Волинські патрульні врятували собаку, який міг потрапити під колеса автомобіля.

Про це повідомляють на сторінці поліції у facebook.

Екіпаж, як завжди, поспішав на виклик. Але на вулиці Львівській помітив собаку, який розгублено ходив по суцільній роздільній лінії. По обидва боки «літали» автомобілі і могли переїхати тварину.

Ми часто бачимо такі «картини» на наших вулицях: лежить кіт чи собака без ознак життя…

Аби запобігти цьому, патрульні зупинились і спробували допомогти собаці.

Тваринка перелякалась, сховалась спочатку під одне авто, потім забігла під вантажівку, водій якої теж зупинився поруч.

«Взагалі багато водіїв пригальмували, почали знімати нас на відео і вигукували схвальні фрази», - розказує поліцейський.

Вадим пробрався під фуру і дістав перелякану собаку, яка трусилась від дощу і холоду.

Тварину доставили в тепле місце і поспішили далі на черговий виклик.

Зображення ілюстративне

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Теги: поліція, собака, дорога, порятунок
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