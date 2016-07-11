Переляканий бігав по дорозі: волинські копи врятували собаку





Про це повідомляють на сторінці поліції у



Екіпаж, як завжди, поспішав на виклик. Але на вулиці Львівській помітив собаку, який розгублено ходив по суцільній роздільній лінії. По обидва боки «літали» автомобілі і могли переїхати тварину.



Ми часто бачимо такі «картини» на наших вулицях: лежить кіт чи собака без ознак життя…



Аби запобігти цьому, патрульні зупинились і спробували допомогти собаці.



Тваринка перелякалась, сховалась спочатку під одне авто, потім забігла під вантажівку, водій якої теж зупинився поруч.



«Взагалі багато водіїв пригальмували, почали знімати нас на відео і вигукували схвальні фрази», - розказує поліцейський.



Вадим пробрався під фуру і дістав перелякану собаку, яка трусилась від дощу і холоду.



Тварину доставили в тепле місце і поспішили далі на черговий виклик.



Зображення ілюстративне

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