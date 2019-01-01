На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 08:08
Волинян попереджають про те, що в регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Зокрема, в понеділок, 23 вересня, по південних районах області та в Луцьку збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.
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Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Зокрема, в понеділок, 23 вересня, по південних районах області та в Луцьку збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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