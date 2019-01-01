На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки





Про це йдеться на



Зокрема, в понеділок, 23 вересня, по південних районах області та в Луцьку збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян попереджають про те, що в регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Зокрема, в понеділок, 23 вересня, по південних районах області та в Луцьку збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

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