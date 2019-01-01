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На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки

На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки
Волинян попереджають про те, що в регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Зокрема, в понеділок, 23 вересня, по південних районах області та в Луцьку збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.



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Теги: погода, пожежна небезпека
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