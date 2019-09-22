Горять цистерни з паливом і чутні вибухи: у Києві сталася масштабна пожежа. ВІДЕО





У КМДА повідомили, що горять дев’ять цистерн з паливом на площі близько 500 квадратних метрів. Про це інформують



До ліквідації пожежі залучено 75 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС.



Внаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів столиці. Вулиця Віскозна повністю перекрита.



Місцевих жителів закликали обмежити перебування на відкритому повітрі і тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа і чутні вибухи.У КМДА повідомили, що горять дев’ять цистерн з паливом на площі близько 500 квадратних метрів. Про це інформують Факти До ліквідації пожежі залучено 75 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС.Внаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів столиці. Вулиця Віскозна повністю перекрита.Місцевих жителів закликали обмежити перебування на відкритому повітрі і тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці.

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