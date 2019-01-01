вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині заробляють на використаних пластикових пляшках. ВІДЕО

На Рівненщині заробляють на використаних пластикових пляшках. ВІДЕО
У Демидівській ОТГ знайшли застосування використаним пластиковим пляшкам. Завдяки цьому способу і вулиці стали чистішими, і в громаду додаткові кошти залучили.

Пише Район.Демидівка.

Тема роздільного збору сміття нині актуальна. Та не скрізь гарні починання спрацювали, адже зібрати сміття роздільно – це одне, а от транспортувати його на місце переробки – інше. Бо, наприклад, пластикові пляшки, досить об'ємні.

Вирішити проблему у Демидівці взялися, закупивши спеціальний прес. Закидають туди пляшки: біла окремо, синя окремо, кольорова окремо. Тоді закривають, вмикають прес, пресують поки не виходить цілий тюк, йдеться у сюжеті телеканалу «Рівне1».

Так, з приблизно двох повних контейнерів формується тюк у 30 кілограмів. Придбали прес за кошти екологічного збору. До нього - ще й 25 спеціальних сміттєвих баків, які розставили по території всієї громади, а це 9 сільських рад. Збирають «сировину» раз на тиждень, практично не затрачаючи зайвих коштів: десь підводою, а десь за допомогою самих жителів.

«Процес з пластиком ми налагодили, зараз вивчаємо питання, щоб налагодити процес збору макулатури і скляної тари», - розповів голова Демидівської ОТГ Віктор Іщук.

Пресований пластик громада вже домовилась здавати на одне з костопільських підприємств. Так, кажуть, і підзаробити можна на оснащення комунального підприємства й проблему зі сміттям вирішити.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пластик, пляшка, переробка, прес, Демидівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині заробляють на використаних пластикових пляшках. ВІДЕО
Сьогодні, 05:12
Студент винайшов технологію і виготовив папір з опалого листя. ФОТО
Сьогодні, 04:35
Волинські школярі влаштували спортивні змагання на природі. ФОТО
Сьогодні, 03:14
На Україну суне потужна магнітна буря
Сьогодні, 02:50
Переляканий бігав по дорозі: волинські копи врятували собаку
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
Пляшкою по голові: молодий волинянин до смерті забив товариша Пляшкою по голові: молодий волинянин до смерті забив товариша
06 вересень, 22:29
В Україні можуть з’явитися автомати, які обмінюють пластикові пляшки на гроші В Україні можуть з’явитися автомати, які обмінюють пластикові пляшки на гроші
04 вересень, 01:34
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
19 серпень, 03:05
Екскурсія володіннями «Луцькводоканалу»: переконують, що сморід – не їхня вина Екскурсія володіннями «Луцькводоканалу»: переконують, що сморід – не їхня вина
09 серпень, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині заробляють на використаних пластикових пляшках. ВІДЕО
Сьогодні, 05:12
 0
Студент винайшов технологію і виготовив папір з опалого листя. ФОТО
Сьогодні, 04:35
 0
Волинські школярі влаштували спортивні змагання на природі. ФОТО
Сьогодні, 03:14
 0
На Україну суне потужна магнітна буря
Сьогодні, 02:50
 0
Переляканий бігав по дорозі: волинські копи врятували собаку
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿