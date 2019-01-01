На Рівненщині заробляють на використаних пластикових пляшках. ВІДЕО





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Тема роздільного збору сміття нині актуальна. Та не скрізь гарні починання спрацювали, адже зібрати сміття роздільно – це одне, а от транспортувати його на місце переробки – інше. Бо, наприклад, пластикові пляшки, досить об'ємні.



Вирішити проблему у Демидівці взялися, закупивши спеціальний прес. Закидають туди пляшки: біла окремо, синя окремо, кольорова окремо. Тоді закривають, вмикають прес, пресують поки не виходить цілий тюк, йдеться у сюжеті телеканалу «Рівне1».



Так, з приблизно двох повних контейнерів формується тюк у 30 кілограмів. Придбали прес за кошти екологічного збору. До нього - ще й 25 спеціальних сміттєвих баків, які розставили по території всієї громади, а це 9 сільських рад. Збирають «сировину» раз на тиждень, практично не затрачаючи зайвих коштів: десь підводою, а десь за допомогою самих жителів.



«Процес з пластиком ми налагодили, зараз вивчаємо питання, щоб налагодити процес збору макулатури і скляної тари», - розповів голова Демидівської ОТГ Віктор Іщук.



Пресований пластик громада вже домовилась здавати на одне з костопільських підприємств. Так, кажуть, і підзаробити можна на оснащення комунального підприємства й проблему зі сміттям вирішити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Демидівській ОТГ знайшли застосування використаним пластиковим пляшкам. Завдяки цьому способу і вулиці стали чистішими, і в громаду додаткові кошти залучили.Пише Район.Демидівка Тема роздільного збору сміття нині актуальна. Та не скрізь гарні починання спрацювали, адже зібрати сміття роздільно – це одне, а от транспортувати його на місце переробки – інше. Бо, наприклад, пластикові пляшки, досить об'ємні.Вирішити проблему у Демидівці взялися, закупивши спеціальний прес. Закидають туди пляшки: біла окремо, синя окремо, кольорова окремо. Тоді закривають, вмикають прес, пресують поки не виходить цілий тюк, йдеться у сюжеті телеканалу «Рівне1».Так, з приблизно двох повних контейнерів формується тюк у 30 кілограмів. Придбали прес за кошти екологічного збору. До нього - ще й 25 спеціальних сміттєвих баків, які розставили по території всієї громади, а це 9 сільських рад. Збирають «сировину» раз на тиждень, практично не затрачаючи зайвих коштів: десь підводою, а десь за допомогою самих жителів.«Процес з пластиком ми налагодили, зараз вивчаємо питання, щоб налагодити процес збору макулатури і скляної тари», - розповів голова Демидівської ОТГПресований пластик громада вже домовилась здавати на одне з костопільських підприємств. Так, кажуть, і підзаробити можна на оснащення комунального підприємства й проблему зі сміттям вирішити.

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