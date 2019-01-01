Волинські школярі влаштували спортивні змагання на природі. ФОТО





“Як завжди лінійка, інструктаж, тобто ЦУ від класних керівників і гайда вперед, до Руцьового садка”, – йдеться на сторінці освітнього закладу в соцмережах. Про це повідомляє



Місцеві знають це місце, адже там залишилася згадка про «вузкоколєйку», тобто залізну дорогу. Її почали будувати перед війною, планували щоб між Любомлем та Володимир -Волинським було залізничне сполучення. Але на заваді стали військові дії на території краю, тому піщаний насип десь губиться за Чмикосом.



“Галявина клас, погода супер, настрій чудовий, тому після обіду на природі всі чекали розваг. І тут почалося…. Нушовці об’єдналися між собою і почали грати в рухливі ігри”, – йдеться в дописі.



Між 3-4 класами відбулися змагання «Веселі старти», учні старших класів перетягували канат. Перемогу здобули дівчата.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних учні Радехівської школи в рамках Олімпійського тижня вирушили у туристичний похід. Відбулися також “Веселі старти”.“Як завжди лінійка, інструктаж, тобто ЦУ від класних керівників і гайда вперед, до Руцьового садка”, – йдеться на сторінці освітнього закладу в соцмережах. Про це повідомляє Кордон Місцеві знають це місце, адже там залишилася згадка про «вузкоколєйку», тобто залізну дорогу. Її почали будувати перед війною, планували щоб між Любомлем та Володимир -Волинським було залізничне сполучення. Але на заваді стали військові дії на території краю, тому піщаний насип десь губиться за Чмикосом.“Галявина клас, погода супер, настрій чудовий, тому після обіду на природі всі чекали розваг. І тут почалося…. Нушовці об’єдналися між собою і почали грати в рухливі ігри”, – йдеться в дописі.Між 3-4 класами відбулися змагання «Веселі старти», учні старших класів перетягували канат. Перемогу здобули дівчата.

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