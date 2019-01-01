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На митному посту «Луцьк» вилучили 19 тонн клейової суміші

На митному посту «Луцьк» вилучили 19 тонн клейової суміші
Чоловік хотів провезти на Волинь 19 тонн клейової суміші, яку видавав за штукатурку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.

Встановили, що чоловік до оформлення задекларував 19 тон товару, який значився як «структурна штукатурка для малярних робіт на основі штучних смол» польського виробництва. Проте під час огляду волинські митники виявили у транспортному засобі 760 мішків клейової суміші для облицювання керамічної плитки вартістю понад 85 тис гривень. Цікавий той факт, що виявлений під час митного огляду товар - українського виробництва.

Такі дії підприємця класифікуються Митним Кодексом України за ознаками статті 483 як приховування від митного контролю шляхом надання одним товарам вигляду інших, що тягне за собою відповідальність у вигляді конфіскації товару та штрафу у розмірі його повної вартості. Тепер 19 тонн клейової суміші тимчасово вилучили на склад митниці до прийняття остаточного рішення суду у справі.

Крім того, аби зрозуміти логіку цього правопорушення, митним органам Польщі надіслали запит з проханням надати копії експортної декларації та товаросупровідних документів на цей нетиповий вантаж.

На митному посту «Луцьк» вилучили 19 тонн клейової суміші

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Теги: митниця, ДФС, Волинь
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