У місті на Волині горіла котельня. ФОТО





Пожежа трапилась у неділю, 22 вересня, близько 19 години.Про це



"У старій цегляній котельні загорілося сміття та мотлох. Там неодноразово "відпочивали" люди, які люблять випити. Очевидно вони її й підпалили. На місце події оперативно приїхали пожежники та ліквідували загоряння", - зазначають очевидці події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Рожищі на вулиці Незалежності загорілася стара котельня.Пожежа трапилась у неділю, 22 вересня, близько 19 години.Про це Волинь24 повідомили очевидці події."У старій цегляній котельні загорілося сміття та мотлох. Там неодноразово "відпочивали" люди, які люблять випити. Очевидно вони її й підпалили. На місце події оперативно приїхали пожежники та ліквідували загоряння", - зазначають очевидці події.

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