У місті на Волині горіла котельня. ФОТО
Сьогодні, 09:18
В Рожищі на вулиці Незалежності загорілася стара котельня.
Пожежа трапилась у неділю, 22 вересня, близько 19 години.Про це Волинь24 повідомили очевидці події.
"У старій цегляній котельні загорілося сміття та мотлох. Там неодноразово "відпочивали" люди, які люблять випити. Очевидно вони її й підпалили. На місце події оперативно приїхали пожежники та ліквідували загоряння", - зазначають очевидці події.
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Пожежа трапилась у неділю, 22 вересня, близько 19 години.Про це Волинь24 повідомили очевидці події.
"У старій цегляній котельні загорілося сміття та мотлох. Там неодноразово "відпочивали" люди, які люблять випити. Очевидно вони її й підпалили. На місце події оперативно приїхали пожежники та ліквідували загоряння", - зазначають очевидці події.
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