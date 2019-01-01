9 людей загинули, 10 – травмовані: на Житомирщині – моторошна аварія. ФОТО

На 250 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автобуса.У результаті 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція розпочала розслідування обставин пригоди, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.Попередньо встановлено, що близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій "DAF" з напівпричепом (цистерна), прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої у дорозі технічної несправності (заміни колеса). Загалом в автобусі подорожували 49 пасажирів. У момент ДТП частина людей знаходились на узбіччі дороги.У результаті на місці пригоди загинули 9 пасажирів автобуса (повні анкетні дані встановлюються). Серед загиблих неповнолітніх осіб немає. Ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, із травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до Новоград-Волинської лікарні.Необхідну медичну допомогу надали і водієві вантажівки. Наразі він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.На місці події працюють слідчо-оперативні групи Новоград-Волинського ВП та Головного управління Нацполіції в області. Розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.