9 людей загинули, 10 – травмовані: на Житомирщині – моторошна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:26
На 250 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та автобуса.
У результаті 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція розпочала розслідування обставин пригоди, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
Попередньо встановлено, що близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій "DAF" з напівпричепом (цистерна), прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.
За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої у дорозі технічної несправності (заміни колеса). Загалом в автобусі подорожували 49 пасажирів. У момент ДТП частина людей знаходились на узбіччі дороги.
У результаті на місці пригоди загинули 9 пасажирів автобуса (повні анкетні дані встановлюються). Серед загиблих неповнолітніх осіб немає. Ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, із травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до Новоград-Волинської лікарні.
Необхідну медичну допомогу надали і водієві вантажівки. Наразі він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Новоград-Волинського ВП та Головного управління Нацполіції в області. Розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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У результаті 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція розпочала розслідування обставин пригоди, – повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
Попередньо встановлено, що близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій "DAF" з напівпричепом (цистерна), прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.
За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої у дорозі технічної несправності (заміни колеса). Загалом в автобусі подорожували 49 пасажирів. У момент ДТП частина людей знаходились на узбіччі дороги.
У результаті на місці пригоди загинули 9 пасажирів автобуса (повні анкетні дані встановлюються). Серед загиблих неповнолітніх осіб немає. Ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, із травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до Новоград-Волинської лікарні.
Необхідну медичну допомогу надали і водієві вантажівки. Наразі він затриманий у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Новоград-Волинського ВП та Головного управління Нацполіції в області. Розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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