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У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*

У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*
У Луцьку в торгово-розважальному центрі «ПортCity» у боулінг-клубі «StrikeCity» влаштували акцію, за умовами якої година гри у боулінг обійдеться в 1 гривню.

Про це зазначають організатори.

"Умови прості – замовляйте акційний набір та грайте в боулінг за 1 гривню", - йдеться у повідомлені.

Акція діє з 23 вересня по 1 грудня 2019 року. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.

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Теги: боулінг, StrikeCity
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