У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*





Про це зазначають організатори.



"Умови прості – замовляйте акційний набір та грайте в боулінг за 1 гривню", - йдеться у повідомлені.



Акція діє з 23 вересня по 1 грудня 2019 року. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в торгово-розважальному центрі «ПортCity» у боулінг-клубі «StrikeCity» влаштували акцію, за умовами якої година гри у боулінг обійдеться в 1 гривню.Про це зазначають організатори."Умови прості – замовляйте акційний набір та грайте в боулінг за 1 гривню", - йдеться у повідомлені.Акція діє з 23 вересня по 1 грудня 2019 року. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.

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