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У Луцьку покарали продавців сурогату. ФОТО

У Луцьку покарали продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку поблизу ТЦ «Гостинець» та на ринку, що на бульварі Дружби Народів, викрили продавців сурогатного алкоголю.

Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.

Рейд інспекторів відбувся 21 вересня.

На правопорушників складені протоколи за ч.3 ст. 156 КУпАП, які будуть направлені для розгляду у Луцький міськрайонний суд.

У Луцьку покарали продавців сурогату. ФОТО
У Луцьку покарали продавців сурогату. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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