У Луцьку покарали продавців сурогату. ФОТО
Сьогодні, 10:14
У Луцьку поблизу ТЦ «Гостинець» та на ринку, що на бульварі Дружби Народів, викрили продавців сурогатного алкоголю.
Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.
Рейд інспекторів відбувся 21 вересня.
На правопорушників складені протоколи за ч.3 ст. 156 КУпАП, які будуть направлені для розгляду у Луцький міськрайонний суд.
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Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.
Рейд інспекторів відбувся 21 вересня.
На правопорушників складені протоколи за ч.3 ст. 156 КУпАП, які будуть направлені для розгляду у Луцький міськрайонний суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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