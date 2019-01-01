У Луцьку покарали продавців сурогату. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.



Рейд інспекторів відбувся 21 вересня.



На правопорушників складені протоколи за ч.3 ст. 156 КУпАП, які будуть направлені для розгляду у Луцький міськрайонний суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу ТЦ «Гостинець» та на ринку, що на бульварі Дружби Народів, викрили продавців сурогатного алкоголю.Про це повідомили у пресслужбі луцьких муніципалів у Facebook.Рейд інспекторів відбувся 21 вересня.На правопорушників складені протоколи за ч.3 ст. 156 КУпАП, які будуть направлені для розгляду у Луцький міськрайонний суд.

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