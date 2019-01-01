Лучанин став чемпіоном на міжнародному турнірі з бодібілдингу

Антон Папежук відзначився на мультиспортивному фестивалі «Арнольд Класик Європа», який проходить у Барселоні (Іспанія). Лучанин виграв змагання у категорії «масл менс фізик до 175 см», а також став абсолютним чемпіоном міжнародного турніру у категорії «масл фізик».



Про це йдеться на Instagram-сторінці спортивного закладу, у якому працює Антон Папежук, - пише



"Відчуття щирої радості та гордості за нашого тренера. Антон Папежук – абсолютний чемпіон «Арнольд Класик Європа»! Золотим дублем у Барселоні на міжнародному турнірі «Арнольд Класик Європа» сьогодні відзначився Антон Папежук з Луцька. Вихованець Сергія Мучака спочатку виграв змагання у категорії «масл менс фізик до 175 см», а потім був визнаний кращим з кращим у «абсолютці» «масл фізик». Наші вітання з абсолютним тріумфом!", – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький тренер, абсолютний чемпіон України з пляжного бодібілдингувідзначився на мультиспортивному фестивалі «Арнольд Класик Європа», який проходить у Барселоні (Іспанія). Лучанин виграв змагання у категорії «масл менс фізик до 175 см», а також став абсолютним чемпіоном міжнародного турніру у категорії «масл фізик».Про це йдеться на Instagram-сторінці спортивного закладу, у якому працює Антон Папежук, - пише Конкурент "Відчуття щирої радості та гордості за нашого тренера. Антон Папежук – абсолютний чемпіон «Арнольд Класик Європа»! Золотим дублем у Барселоні на міжнародному турнірі «Арнольд Класик Європа» сьогодні відзначився Антон Папежук з Луцька. Вихованець Сергія Мучака спочатку виграв змагання у категорії «масл менс фізик до 175 см», а потім був визнаний кращим з кращим у «абсолютці» «масл фізик». Наші вітання з абсолютним тріумфом!", – йдеться в дописі.

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