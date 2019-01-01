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Лучанин став чемпіоном на міжнародному турнірі з бодібілдингу

Лучанин став чемпіоном на міжнародному турнірі з бодібілдингу
Луцький тренер, абсолютний чемпіон України з пляжного бодібілдингу Антон Папежук відзначився на мультиспортивному фестивалі «Арнольд Класик Європа», який проходить у Барселоні (Іспанія). Лучанин виграв змагання у категорії «масл менс фізик до 175 см», а також став абсолютним чемпіоном міжнародного турніру у категорії «масл фізик».

Про це йдеться на Instagram-сторінці спортивного закладу, у якому працює Антон Папежук, - пише Конкурент.

"Відчуття щирої радості та гордості за нашого тренера. Антон Папежук – абсолютний чемпіон «Арнольд Класик Європа»! Золотим дублем у Барселоні на міжнародному турнірі «Арнольд Класик Європа» сьогодні відзначився Антон Папежук з Луцька. Вихованець Сергія Мучака спочатку виграв змагання у категорії «масл менс фізик до 175 см», а потім був визнаний кращим з кращим у «абсолютці» «масл фізик». Наші вітання з абсолютним тріумфом!", – йдеться в дописі.

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Теги: Антон Папежук, чемпіонат
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