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Перелякались і плакали: у Луцьку матір покинула двох дітей вночі у парку

Перелякались і плакали: у Луцьку матір покинула двох дітей вночі у парку
У Луцьку патрульні доставили додому дітей, яких мати лишила самих уночі в парку.

Неприємний інцидент трапився 22 вересня близько 21 години, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що дівчаток 10 і 8 років знайшли в парку, неподалік міської лікарні, небайдужі люди та привели в цей медзаклад. Поліцію ж уже викликали лікарі.

Патрульні встановили, що дітей в парку залишила мати, ті перелякались і плакали. Старша дівчинка не розмовляла, тож у меншої ледве дізнались місце проживання.

Вдома бабуся дітей повідомила, що їхня мати погано виховує дочок і не займається ними, піднімає руку і на дітей, і на неї, тож згодом вона написала відповідну заяву на притягення її до відповідальності.

«Близько трьох годин ми встановлювали, де перебуває матір дівчат. Ледве додзвонились до її подружки, саме з нею і ще з двома чоловіками вона пішла в невідомому напрямку та лишила дочок в парку самих уночі», - розказує про нічну пригоду інспекторка Тетяна.

Коли жінка нарешті вийшла на зв’язок, патрульні під'їхали до неї, освідували та провели профілактичну бесіду.

«Цікаво, що мати навіть не поцікавилась станом дітей і не пішла додому. Казала, що вони самі не послухались і відійшли десь. Також ми попередньо телефонували до батька, з яким мати розлучена і який проживає неподалік Луцька. Однак він відповів, що не бере участі у вихованні дітей», - каже поліцейська.

Патрульні зібрали необхідні матеріали та передали далі відповідальним органам.

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Теги: патрульні, діти, Луцьк
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Коментарі 4
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Звертаюсь до журналістів.В дальнійшому пишіть прямо,що сволоч (матір"ю язик не повертається назвати)вчинила тото-тото.Люди вас зрозуміють правильно.
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Закінчена непотріб, це-ж іще від чоловіка швидше за все аліменти отримує на дітей...
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Позбавити батьківських прав! служби, ви на що дивитесь.
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Матір до відповідальності то одне. А батька? Що означає, подзвонили батькові, але він повідомив, що не бере участі у вихованні дітей..., то ж побажали гарного вечора і кинули слухавку, все норм...
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