Перелякались і плакали: у Луцьку матір покинула двох дітей вночі у парку

У Луцьку патрульні доставили додому дітей, яких мати лишила самих уночі в парку.Неприємний інцидент трапився 22 вересня близько 21 години, - інформує патрульна поліція Волинської області.Зазначається, що дівчаток 10 і 8 років знайшли в парку, неподалік міської лікарні, небайдужі люди та привели в цей медзаклад. Поліцію ж уже викликали лікарі.Патрульні встановили, що дітей в парку залишила мати, ті перелякались і плакали. Старша дівчинка не розмовляла, тож у меншої ледве дізнались місце проживання.Вдома бабуся дітей повідомила, що їхня мати погано виховує дочок і не займається ними, піднімає руку і на дітей, і на неї, тож згодом вона написала відповідну заяву на притягення її до відповідальності.«Близько трьох годин ми встановлювали, де перебуває матір дівчат. Ледве додзвонились до її подружки, саме з нею і ще з двома чоловіками вона пішла в невідомому напрямку та лишила дочок в парку самих уночі», - розказує про нічну пригоду інспекторка Тетяна.Коли жінка нарешті вийшла на зв’язок, патрульні під'їхали до неї, освідували та провели профілактичну бесіду.«Цікаво, що мати навіть не поцікавилась станом дітей і не пішла додому. Казала, що вони самі не послухались і відійшли десь. Також ми попередньо телефонували до батька, з яким мати розлучена і який проживає неподалік Луцька. Однак він відповів, що не бере участі у вихованні дітей», - каже поліцейська.Патрульні зібрали необхідні матеріали та передали далі відповідальним органам.