Чоловік, який ловив рибу кловнею на Волині, сплатить штраф





Слухання справи відбувалось 17 вересня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, – передає



Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям на річці Лютиця.



5 серпня о 17:00 за браконьєрством застали трьох чоловіків. Вони на річці Лютиця поблизу села Пожарки Рожищенського району ловили рибу забороненим знаряддям кустарного виробництва.



У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.



Суд прийшов до висновку, що своїми умисними діями направленими на грубе порушення правил рибальства, чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 85 КУпАП (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу).



«Враховуючи всі обставини справи, приходжу до висновку, що на чоловіка слід накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень без конфіскації знарядь вчинення правопорушення, так як кловня була конфіскована постановою Рожищенського районного суду від 17 вересня», – йдеться в постанові суду.



Її конфіскували, притягуючи до відповідальності іншого правопорушника.



Також чоловік сплатить судовий збір у сумі 384 гривень.



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