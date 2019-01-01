Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
Сьогодні, 10:58
На «Ягодині» затримали іноземця, який хотів вивезти з України 16 старовинних монет.
Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.
22 вересня в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час огляду автомобіля Toyota виявили монети.
Литовець, прямуючи на виїзд з України, ймовірно, сподівався провезти їх непомітно, адже обрав смугу руху «зелений коридор» та не заявив про наявність товару. Однак правоохоронці знайшли монети у кількості 16 штук, які знаходились в поліетиленовому пакеті за задньою стінкою «бардачка» салону автомобіля. За зовнішніми ознаками вони можуть становити культурну цінність.
Наразі митниця ДФС тимчасово вилучила монети для проведення експертизи.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.
22 вересня в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час огляду автомобіля Toyota виявили монети.
Литовець, прямуючи на виїзд з України, ймовірно, сподівався провезти їх непомітно, адже обрав смугу руху «зелений коридор» та не заявив про наявність товару. Однак правоохоронці знайшли монети у кількості 16 штук, які знаходились в поліетиленовому пакеті за задньою стінкою «бардачка» салону автомобіля. За зовнішніми ознаками вони можуть становити культурну цінність.
Наразі митниця ДФС тимчасово вилучила монети для проведення експертизи.
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