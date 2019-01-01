вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО

Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
На «Ягодині» затримали іноземця, який хотів вивезти з України 16 старовинних монет.

Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.

22 вересня в автомобільному пункті пропуску «Ягодин», прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час огляду автомобіля Toyota виявили монети.

Литовець, прямуючи на виїзд з України, ймовірно, сподівався провезти їх непомітно, адже обрав смугу руху «зелений коридор» та не заявив про наявність товару. Однак правоохоронці знайшли монети у кількості 16 штук, які знаходились в поліетиленовому пакеті за задньою стінкою «бардачка» салону автомобіля. За зовнішніми ознаками вони можуть становити культурну цінність.

Наразі митниця ДФС тимчасово вилучила монети для проведення експертизи.

Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: антикваріат, Волинь, митниця, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Житомирі – триденна жалоба за 9 загиблими в моторошній аварії
Сьогодні, 11:15
У Луцьку відремонтують дитячі майданчики і встановлять нові ігрові зони
Сьогодні, 11:05
Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Перелякались і плакали: у Луцьку матір покинула двох дітей вночі у парку
Сьогодні, 10:35
Лучанин став чемпіоном на міжнародному турнірі з бодібілдингу
Сьогодні, 10:21
Схожі новини
Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
07 вересень, 18:53
На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини На «Ягодині» у водія автобуса вилучили автозапчастини
13 серпень, 13:34
На «Ягодині» у водія вантажівки вилучили картини. ФОТО На «Ягодині» у водія вантажівки вилучили картини. ФОТО
07 серпень, 09:15
Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері Через «Ягодин» не пропустили польку, яка хотіла проїхати за паспортом своєї матері
15 липень, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Команда «Любарт» – переможець футзального турніру у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:28
 0
У Житомирі – триденна жалоба за 9 загиблими в моторошній аварії
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку відремонтують дитячі майданчики і встановлять нові ігрові зони
Сьогодні, 11:05
 0
Через «Ягодин» литовець хотів провезти старовинні монети. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
Перелякались і плакали: у Луцьку матір покинула двох дітей вночі у парку
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿