У Житомирі – триденна жалоба за 9 загиблими в моторошній аварії
Сьогодні, 11:15
У Житомирі оголосили триденну жалобу за дев’ятьма загиблими внаслідок зіткнення бензовоза та автобуса.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
«Розпорядженням Житомирського міського голови Сергія Сухомлина у Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді оголошено триденну жалобу за загиблими», - сказано у повідомленні.
У Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні зазначили, що внаслідок аварії загинули та постраждали працівники цього підприємства, які їхали з відпочинку у Карпатах.
Нагадаємо, що увечері 22 вересня на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, 55-річний водій «DAF» з напівпричепом (цистерна), прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир-Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб, ще 11 отримали травми різного ступеня тяжкості.
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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
«Розпорядженням Житомирського міського голови Сергія Сухомлина у Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді оголошено триденну жалобу за загиблими», - сказано у повідомленні.
У Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні зазначили, що внаслідок аварії загинули та постраждали працівники цього підприємства, які їхали з відпочинку у Карпатах.
Нагадаємо, що увечері 22 вересня на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, 55-річний водій «DAF» з напівпричепом (цистерна), прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир-Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб, ще 11 отримали травми різного ступеня тяжкості.
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