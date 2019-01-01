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У Житомирі – триденна жалоба за 9 загиблими в моторошній аварії

У Житомирі – триденна жалоба за 9 загиблими в моторошній аварії
У Житомирі оголосили триденну жалобу за дев’ятьма загиблими внаслідок зіткнення бензовоза та автобуса.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Розпорядженням Житомирського міського голови Сергія Сухомлина у Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді оголошено триденну жалобу за загиблими», - сказано у повідомленні.

У Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні зазначили, що внаслідок аварії загинули та постраждали працівники цього підприємства, які їхали з відпочинку у Карпатах.

Нагадаємо, що увечері 22 вересня на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, 55-річний водій «DAF» з напівпричепом (цистерна), прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир-Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб, ще 11 отримали травми різного ступеня тяжкості.


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Теги: аварія, смерть, ДТП
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