Команда «Любарт» – переможець футзального турніру у Луцьку. ФОТО





Змагання відбувалися протягом 21-22 вересня, – пише



У Першій лізі турніру третє місце зайняла команда «Мідас» (Луцьк), друге – «Фіміам» (Луцьк) й перше посіла команда «РадиМо» (Радивилів).



У Вищій лізі третє місце вибороли «Респект» (Луцьк), друге – команда з Житомира «ІнБев», а чемпіонами стали луцькі спортсмени команди «Любарт».



До слова, Олександр Лисенко з команди фіналістів став найкращим гравцем турніру. Також «Любарт» перервав трирічну гегемонію «ІнБева» на Кубку «Волинської газети». Для лучан це хороший результат перед новим сезоном.



«Ми тренуємося вже десь до двох місяців. І це вже наш третій турнір, у всіх ми вигравали. У планах – вивести команду в Екстра-лігу чемпіонату України. Звісно, ми це робитимемо поступово: стартанемо з Другої ліги, потім в Першу і так далі. Наразі стараємося «награвати» молодь. У нас будь-яка гра – на перемогу», – зазначив спортивний директор «Любарта» Сергій Піддубний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в «АдреналінСіті» завершився ХІ футзальний турнір «Кубок «Волинської газети», в якому взяли участь 16 команд з різних міст України.Змагання відбувалися протягом 21-22 вересня, – пише Район.Луцьк У Першій лізі турніру третє місце зайняла команда «Мідас» (Луцьк), друге – «Фіміам» (Луцьк) й перше посіла команда «РадиМо» (Радивилів).У Вищій лізі третє місце вибороли «Респект» (Луцьк), друге – команда з Житомира «ІнБев», а чемпіонами стали луцькі спортсмени команди «Любарт».До слова,з команди фіналістів став найкращим гравцем турніру. Також «Любарт» перервав трирічну гегемонію «ІнБева» на Кубку «Волинської газети». Для лучан це хороший результат перед новим сезоном.«Ми тренуємося вже десь до двох місяців. І це вже наш третій турнір, у всіх ми вигравали. У планах – вивести команду в Екстра-лігу чемпіонату України. Звісно, ми це робитимемо поступово: стартанемо з Другої ліги, потім в Першу і так далі. Наразі стараємося «награвати» молодь. У нас будь-яка гра – на перемогу», – зазначив спортивний директор «Любарта»

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