В Україні у найближчі дні очікують сильні заморозки
Сьогодні, 11:50
У найближчі дні у багатьох регіонах України очікують заморозки на ґрунті та в повітрі.
Про це попереджає Український гідрометцентр, - пише УНІАН.
Так, 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий). Вночі 24 вересня у північних та східних областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (I рівень небезпечності, жовтий).
Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
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Про це попереджає Український гідрометцентр, - пише УНІАН.
Так, 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий). Вночі 24 вересня у північних та східних областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (I рівень небезпечності, жовтий).
Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
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