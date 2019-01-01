В Україні у найближчі дні очікують сильні заморозки

У найближчі дні у багатьох регіонах України очікують заморозки на ґрунті та в повітрі.Про це попереджає Український гідрометцентр, - пише УНІАН.Так, 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий). Вночі 24 вересня у північних та східних областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4°, (I рівень небезпечності, жовтий).Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі 0-3° (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).