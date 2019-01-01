Невдовзі розпочнеться новий етап ремонту луцького перехрестя

Повідомили, коли продовжать ремонт перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька«Найближчим часом, орієнтовно до середини жовтня, залежно від погоди, тут буде вистелено верхній шар асфальту. Перерва між викладаннями двох шарів зроблена, аби перевірити надійність і стійкість нижнього шару», – йдеться у дописі.Григорій Недопад підкреслив, що перед викладанням нового асфальту на перехрестрі замінили усі застарілі внутрішні комунакації.«Аби унеможливити появу просідань грунтів після підземних робіт, відкрили дорогу для водіїв, щоб протестувати на стійкість асфальтову основу», – пише чиновник.Посадовець зауважив, що викладений шар асфальту не зазнав просідань чи інших ушкоджень. Він слугує надійно, тож скоро розпочнуть наступний етап робіт. Також після облаштування асфальтового покриття на перехресті нанесуть пластикову розмітку в час сприятливих погодних умов.«Перепрошуємо за незручності при проведенні робіт та тривалий період ремонту. Знаємо, в якому жахливому стані була ця ділянка дороги в минулому, тому виконуємо роботи максимально якісно, відповідно до державно-будівельних норм, щоб в подальшому не мати проблем при експлуатації відремонтованої території», – резюмував Григорій Недопад.