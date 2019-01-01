Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.



Нагадаємо, у результаті зіткнення вантажівки та автобуса, що стояв на узбіччі, 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція розпочала розслідування обставин ДТП. Водія вантажівки, 55-річного жителя Волинської області, поліцейські затримали.



У Житомирі оголосили триденну жалобу за загиблими, які були працівниками трамвайно-тролейбусного управління й поверталися автобусом з відпочинку у Карпатах.







Як повідомляють



Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів.



Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.



Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Від медицини катастроф – 6 бригад швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби автомобільних доріг – 2 чоловіки та 1 одиниця техніки.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Моторошну аварію на Житомирщині, яка сталася увечері 22 вересня і забрала життя 9 людей, спричинив 55-річний водій вантажівки, житель Волинської області.Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.Нагадаємо, у результаті зіткнення вантажівки та автобуса, що стояв на узбіччі,. Поліція розпочала розслідування обставин ДТП. Водія вантажівки, 55-річного жителя Волинської області, поліцейські затримали.У Житомирі оголосили, які були працівниками трамвайно-тролейбусного управління й поверталися автобусом з відпочинку у Карпатах.Як повідомляють житомирські рятувальники , всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв.Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів.Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Від медицини катастроф – 6 бригад швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби автомобільних доріг – 2 чоловіки та 1 одиниця техніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію