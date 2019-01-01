вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО

Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Моторошну аварію на Житомирщині, яка сталася увечері 22 вересня і забрала життя 9 людей, спричинив 55-річний водій вантажівки, житель Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Нагадаємо, у результаті зіткнення вантажівки та автобуса, що стояв на узбіччі, 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція розпочала розслідування обставин ДТП. Водія вантажівки, 55-річного жителя Волинської області, поліцейські затримали.

У Житомирі оголосили триденну жалобу за загиблими, які були працівниками трамвайно-тролейбусного управління й поверталися автобусом з відпочинку у Карпатах.



Як повідомляють житомирські рятувальники, всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв.

Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів.

Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.

Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Від медицини катастроф – 6 бригад швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби автомобільних доріг – 2 чоловіки та 1 одиниця техніки.

Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Житомир, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків
Сьогодні, 12:47
Арештували ймовірних вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою на околиці Ковеля
Сьогодні, 12:32
Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
8 «обділених» ОСББ Луцька просять кошти на негайний ремонт аварійних будинків
Сьогодні, 12:08
Невдовзі розпочнеться новий етап ремонту луцького перехрестя
Сьогодні, 11:56
Схожі новини
У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО У селі під Луцьком – аварія з потерпілими: просять відгукнутись свідків. ФОТО
22 вересень, 10:53
На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО На Волині бус влетів у вантажівку з продуктами. ФОТО
19 вересень, 11:50
У селі під Луцьком легковик влетів у дерево: деталі аварії У селі під Луцьком легковик влетів у дерево: деталі аварії
17 вересень, 14:16
У селі під Луцьком зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі У селі під Луцьком зіткнулись легковик та вантажівка: є постраждалі
17 вересень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер 20-річний хлопець, якого побив волинянин біля нічного клубу у Червонограді
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку котельню хочуть перетворити в центр для безхатьків
Сьогодні, 12:47
 0
Арештували ймовірних вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою на околиці Ковеля
Сьогодні, 12:32
 0
Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
8 «обділених» ОСББ Луцька просять кошти на негайний ремонт аварійних будинків
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿