Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Моторошну аварію на Житомирщині, яка сталася увечері 22 вересня і забрала життя 9 людей, спричинив 55-річний водій вантажівки, житель Волинської області.
Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.
Нагадаємо, у результаті зіткнення вантажівки та автобуса, що стояв на узбіччі, 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція розпочала розслідування обставин ДТП. Водія вантажівки, 55-річного жителя Волинської області, поліцейські затримали.
У Житомирі оголосили триденну жалобу за загиблими, які були працівниками трамвайно-тролейбусного управління й поверталися автобусом з відпочинку у Карпатах.
Як повідомляють житомирські рятувальники, всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв.
Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів.
Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.
Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Від медицини катастроф – 6 бригад швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби автомобільних доріг – 2 чоловіки та 1 одиниця техніки.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.
Нагадаємо, у результаті зіткнення вантажівки та автобуса, що стояв на узбіччі, 9 людей загинули, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості. Поліція розпочала розслідування обставин ДТП. Водія вантажівки, 55-річного жителя Волинської області, поліцейські затримали.
У Житомирі оголосили триденну жалобу за загиблими, які були працівниками трамвайно-тролейбусного управління й поверталися автобусом з відпочинку у Карпатах.
Як повідомляють житомирські рятувальники, всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв.
Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали 4 загиблих людей. Окрім цього, бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів.
Аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.
Всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки, зокрема: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Від медицини катастроф – 6 бригад швидкої медичної допомоги, 18 чоловік. Від правоохоронців – 6 екіпажів, 12 чоловік особового складу. Від служби автомобільних доріг – 2 чоловіки та 1 одиниця техніки.
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