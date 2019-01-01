Арештували ймовірних вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою на околиці Ковеля
Сьогодні, 12:32
Підозрюваним у вбивстві ковельчанина обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Усім їм суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. Сектор комунікації поліції Волинської області
Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, до поліції звернулася жителька села Довгоноси Ковельського району із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний односелець пішов із дому та не повернувся.
Згодом через декілька годин поліцейські виявили на околиці міста Ковель прикопане тіло зниклого чоловіка з вогнепальним пораненням голови.
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Правоохоронці встановили причетність чотирьох жителів Волинської області до скоєння умисного вбивства. Співробітники карного розшуку спільно із бійцями «КОРДУ» поліції області затримали зловмисників.
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Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Усім їм суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. Сектор комунікації поліції Волинської області
Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, до поліції звернулася жителька села Довгоноси Ковельського району із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний односелець пішов із дому та не повернувся.
Згодом через декілька годин поліцейські виявили на околиці міста Ковель прикопане тіло зниклого чоловіка з вогнепальним пораненням голови.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Призначили ділову зустріч і застрелили: чоловіка у Ковелі «замовили» через ревнощі
Правоохоронці встановили причетність чотирьох жителів Волинської області до скоєння умисного вбивства. Співробітники карного розшуку спільно із бійцями «КОРДУ» поліції області затримали зловмисників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Опублікували відео затримання можливих вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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