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Арештували ймовірних вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою на околиці Ковеля

Арештували ймовірних вбивць волинянина, якого знайшли з простреленою головою на околиці Ковеля
Підозрюваним у вбивстві ковельчанина обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Усім їм суд обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. Сектор комунікації поліції Волинської області

Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, до поліції звернулася жителька села Довгоноси Ковельського району із заявою про те, що напередодні вранці її 46-річний односелець пішов із дому та не повернувся.
Згодом через декілька годин поліцейські виявили на околиці міста Ковель прикопане тіло зниклого чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

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Правоохоронці встановили причетність чотирьох жителів Волинської області до скоєння умисного вбивства. Співробітники карного розшуку спільно із бійцями «КОРДУ» поліції області затримали зловмисників.

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Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





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Теги: вбивство, Волинь
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