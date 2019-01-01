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Помер 20-річний хлопець, якого побив волинянин біля нічного клубу у Червонограді

Помер 20-річний хлопець, якого побив волинянин біля нічного клубу у Червонограді
У Червонограді 22 вересня помер 20-річний хлопець, якого жорстоко побив волинянин.

Подія трапилась цьогоріч, 12 серпня, поблизу нічного закладу «Вілма»,- пише видання Голос Сокальщини.

Зазначаєтся, що Червоноградська місцева прокуратура раніше повідомила про підозру 25-річному жителю Волинської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Втім, 16 серпня Червоноградським міським судом до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак стороною обвинувачення вказане рішення було оскаржено у апеляційному порядку через його м’якість.

Згідно повідомлень з соцмереж, клуб надалі працює. Зловмисник, який жорстоко бив цього хлопця пробував втекти за кордон, але поліція його затримала. Також повідомляють, що зловмисника відпустив суд.

Відео бійки можна переглянути тут.

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Теги: побиття, волинянин, Червоноград
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