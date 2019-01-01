Помер 20-річний хлопець, якого побив волинянин біля нічного клубу у Червонограді





Подія трапилась цьогоріч, 12 серпня, поблизу нічного закладу «Вілма»,- пише видання



Зазначаєтся, що Червоноградська місцева прокуратура раніше повідомила про підозру 25-річному жителю Волинської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Втім, 16 серпня Червоноградським міським судом до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак стороною обвинувачення вказане рішення було оскаржено у апеляційному порядку через його м’якість.



Згідно повідомлень з соцмереж, клуб надалі працює. Зловмисник, який жорстоко бив цього хлопця пробував втекти за кордон, але поліція його затримала. Також повідомляють, що зловмисника відпустив суд.



Відео бійки можна переглянути

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Червонограді 22 вересня помер 20-річний хлопець, якого жорстоко побив волинянин.Подія трапилась цьогоріч, 12 серпня, поблизу нічного закладу «Вілма»,- пише видання Голос Сокальщини Зазначаєтся, що Червоноградська місцева прокуратура раніше повідомила про підозру 25-річному жителю Волинської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Втім, 16 серпня Червоноградським міським судом до підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак стороною обвинувачення вказане рішення було оскаржено у апеляційному порядку через його м’якість.Згідно повідомлень з соцмереж, клуб надалі працює. Зловмисник, який жорстоко бив цього хлопця пробував втекти за кордон, але поліція його затримала. Також повідомляють, що зловмисника відпустив суд.Відео бійки можна переглянути тут

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію