Судили вихователя, який побив учня у ліцеї на Волині





Це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



За висновками експерта малолітньому були спричинені тілесні ушкодження y вигляді підшкірних гематом з саднами на лобній ділянці голови, ділянці лівої щоки, лівої вушної раковини, підборіддя та нижньої губи, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.



Допитаний вихователь на судовому засіданні свою вину в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень визнав, заперечуючи деякі з фактичних обставин справи.



З його слів, у гуртожитку, де він здійснював нічне чергування, вихованка 6 класу поскаржилася на поведінку хлопців, зазначивши, що ті стукають та заважають відпочивати. Він зайшов до кімнати хлопців та зробив зауваження, однак ті належним чином не відреагували. Коли він вдруге зайшов до кімнати, то потерпілий вихованець ліцею лежав і м’якою іграшкою стукав у стінку. Він хотів налякати останнього, вихопив іграшку та притулив її до його обличчя, вдаривши також нею потерпілого 3-4 рази. При цьому ствердив, що жодних ударів рукою не наносив, а за шию можливо і брав, точно не пам’ятає.



Свідки – мати потерпілого, класний керівник, помічник вихователя та інші, також пригадали події того вечора.



З їх слів стало відомо, що після цієї ситуації, вихователь особисто написав заяву на звільнення з роботи.



Так, у результаті суд ухвалив визнати вихователя винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.



Цивільний позов в інтересах малолітнього потерпілого про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди задовольнити частково – стягнути з обвинуваченого в користь потерпілого 1 043 грн 96 коп. матеріальної шкоди та 12 000 тисяч грн витрат по наданню правової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд ухвалив рішення стосовно вихователя Княгининівського ліцею, який ще взимку звинувачувався у побитті неповнолітнього вихованця.Це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Конкурент За висновками експерта малолітньому були спричинені тілесні ушкодження y вигляді підшкірних гематом з саднами на лобній ділянці голови, ділянці лівої щоки, лівої вушної раковини, підборіддя та нижньої губи, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.Допитаний вихователь на судовому засіданні свою вину в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень визнав, заперечуючи деякі з фактичних обставин справи.З його слів, у гуртожитку, де він здійснював нічне чергування, вихованка 6 класу поскаржилася на поведінку хлопців, зазначивши, що ті стукають та заважають відпочивати. Він зайшов до кімнати хлопців та зробив зауваження, однак ті належним чином не відреагували. Коли він вдруге зайшов до кімнати, то потерпілий вихованець ліцею лежав і м’якою іграшкою стукав у стінку. Він хотів налякати останнього, вихопив іграшку та притулив її до його обличчя, вдаривши також нею потерпілого 3-4 рази. При цьому ствердив, що жодних ударів рукою не наносив, а за шию можливо і брав, точно не пам’ятає.Свідки – мати потерпілого, класний керівник, помічник вихователя та інші, також пригадали події того вечора.З їх слів стало відомо, що після цієї ситуації, вихователь особисто написав заяву на звільнення з роботи.Так, у результаті суд ухвалив визнати вихователя винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.Цивільний позов в інтересах малолітнього потерпілого про відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди задовольнити частково – стягнути з обвинуваченого в користь потерпілого 1 043 грн 96 коп. матеріальної шкоди та 12 000 тисяч грн витрат по наданню правової допомоги.

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