У Луцьку затримали двох молодиків з наркотиками





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Так, у ніч на 22 вересня під час спільного патрулювання на проспекті Соборності у Луцьку правоохоронці затримали двох осіб 1995 та 1996 р.н. В одного з них при поверхневому огляді знайшли близько 120 грамів речовини зеленого кольору, ззовні схожої на канабіс. Інший намагався приховати близько 2 грамів порошкоподібної речовини білого кольору, ззовні схожої на амфетамін. Усі речовини вилучили та направили на дослідження.



Згодом під час спільного патрулювання на проспекті Волі той самий наряд правоохоронців звернув увагу на двох молодиків 1990 р.н. та 1999 р.н., що поводилися підозріло. Патрульні вирішили провести поверхневий огляд вказаних осіб. У результаті в обох виявили та вилучили по 5 грамів речовини рослинного походження, ззовні схожої на канабіс.



Тієї ж ночі у Нововолинську затримали правопорушника на проспекті Дружби. У нього під час поверхневого огляду знайшли близько 5 грамів порошкоподібної речовини білого кольору, ззовні схожої на амфетамін.



Далі на місці подій працювала слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час служби з охорони громадського порядку луцькі гвардійці спільно з поліцейськими за добу вилучили близько 130 грамів канабісу та 7 грам амфетаміну.Про це повідомляє військова частина Національної гвардії України міста Луцьк на сторінці у Facebook.

Так, у ніч на 22 вересня під час спільного патрулювання на проспекті Соборності у Луцьку правоохоронці затримали двох осіб 1995 та 1996 р.н. В одного з них при поверхневому огляді знайшли близько 120 грамів речовини зеленого кольору, ззовні схожої на канабіс. Інший намагався приховати близько 2 грамів порошкоподібної речовини білого кольору, ззовні схожої на амфетамін. Усі речовини вилучили та направили на дослідження.Згодом під час спільного патрулювання на проспекті Волі той самий наряд правоохоронців звернув увагу на двох молодиків 1990 р.н. та 1999 р.н., що поводилися підозріло. Патрульні вирішили провести поверхневий огляд вказаних осіб. У результаті в обох виявили та вилучили по 5 грамів речовини рослинного походження, ззовні схожої на канабіс.Тієї ж ночі у Нововолинську затримали правопорушника на проспекті Дружби. У нього під час поверхневого огляду знайшли близько 5 грамів порошкоподібної речовини білого кольору, ззовні схожої на амфетамін.Далі на місці подій працювала слідчо-оперативна група.

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