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Заварний хліб: чому він заслужив популярність покупців*

Заварний хліб: чому він заслужив популярність покупців*
Заварний хліб – найпоширеніший та найвідоміший хлібобулочний виріб у всьому світі та в Україні зокрема. Свої традиційні рецептури заварних хлібів є у кожній області та регіоні нашої країни.

Найпопулярнішим видом заварного хліба вважають «Бородінський» хліб. Виготовляють його із суміші житнього обдирного та пшеничного борошна за старовинним рецептом випічки заварних хлібів. Він характерний густим пряним ароматом та кисло-солодким смаком. Ззовні його відрізняє гладка темно-коричнева скоринка присипана коріандром чи тмином. М'якуш рівномірно пористий, добре пропечений та еластичний. Хліб «Бородінський» містить необхідну для людського організму клітковину, мінеральні речовини і багато вітамінів. А житнє борошно має дієтичні властивості та покращує процес травлення.
Заварний хліб: чому він заслужив популярність покупців*

Технологи компанії ПрАТ «Теремно Хліб» постійно працюють над розширенням лінійки заварних хлібів. Відновили виробництво «Бородінського» хліба, створили «Фінські» та «Шведські» хлібці. Також постійно вдосконалюють такі види хліба, як «Житнє диво», «Пряно-зерновий», «Юріївський», «Заварний теремнівський» та «Заварний з журавлиною». Ці заварні види випічки, вироблені на оцукрених заквасках, не містять консервантів і харчових добавок та є надзвичайно корисними для нашого організму.
Заварний хліб: чому він заслужив популярність покупців*

Приготування тіста для заварного хліба відбувається в особливих умовах в три стадії: заварка, закваска, приготування тіста.

Експерти звертають увагу на правильність та безпечність приготування заквасок саме заводським шляхом. На підприємстві закваски під пильним наглядом спеціалістів виготовляють за правильних умов у спеціально створеному мікрокліматі.

Саме такі закваски збагачують нас органічними кислотами, вітамінами, мінералами, ферментами, пектиновими речовинами та клітковиною. Заварний хліб має підвищену поживну і біологічну цінність, покращує стан шлунково-кишечного тракту.
Заварний хліб: чому він заслужив популярність покупців*

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Теги: Теремно Хліб, харчування, заварний хліб
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