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«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині

«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині
Місце, де трапилася масштабна аварія в селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області з 9 загиблими, називають "проклятим" через велику кількість ДТП.

Про це журналістам розповів завідувач травматологічним відділенням Новоград-Волинського міськрайонного територіального медичного об'єднання Анатолій Благодир, - передає Обозреватель.

Буквально минулого тижня лікарям насилу вдалося врятувати хлопця, який потрапив в аварію на тому ж місці.
«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині

За словами лікаря, життю постраждалих у результаті зіткнення автобуса з вантажівкою нічого не загрожує. Семеро з них зараз перебувають в травматології, ще троє в реанімації в стані середньої тяжкості.

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Водія вантажівки, якого також доставили до лікарні з травмами, перевели в палату з ґратами, із ним зараз розмовляють слідчі.

Як повідомила спікерка Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко, підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП водій DAF із напівпричепом був затриманий правоохоронцями за ст. 208 КПК України.

За цим фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Журналісти поспілкувався зі свідками страшної аварії. За словами пасажирів, ще дорогою до Яремче автобус ламався чотири рази, вперше – на виїзді з Житомира.

Повертаючись додому, водій саме зупинився, щоб замінити колесо в транспортного засобу, як у нього в'їхала вантажівка.

"Таке враження, що стався вибух. Автобус затрясло, вікна повибивало" – описують момент зіткнення пасажири автобуса.

Як розповідають очевидці, найбільше загиблих і постраждалих виявилося серед тих, хто стояв на вулиці біля автобуса.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 22 вересня, в селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки й автобуса. Загинули 9 осіб, ще 10 постраждали.

Пасажирами автобуса виявилися працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", які поверталися з відпочинку в Карпатах.
«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині
«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині


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Теги: смерть, аварія, Житомирщина
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