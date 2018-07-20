«Прокляте місце»: нові подробиці масштабної аварії із 9-ма загиблими на Житомирщині





Про це журналістам розповів завідувач травматологічним відділенням Новоград-Волинського міськрайонного територіального медичного об'єднання Анатолій Благодир, - передає



Буквально минулого тижня лікарям насилу вдалося врятувати хлопця, який потрапив в аварію на тому ж місці.



За словами лікаря, життю постраждалих у результаті зіткнення автобуса з вантажівкою нічого не загрожує. Семеро з них зараз перебувають в травматології, ще троє в реанімації в стані середньої тяжкості.



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Водія вантажівки, якого також доставили до лікарні з травмами, перевели в палату з ґратами, із ним зараз розмовляють слідчі.



Як повідомила спікерка Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко, підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП водій DAF із напівпричепом був затриманий правоохоронцями за ст. 208 КПК України.



За цим фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Журналісти поспілкувався зі свідками страшної аварії. За словами пасажирів, ще дорогою до Яремче автобус ламався чотири рази, вперше – на виїзді з Житомира.



Повертаючись додому, водій саме зупинився, щоб замінити колесо в транспортного засобу, як у нього в'їхала вантажівка.



"Таке враження, що стався вибух. Автобус затрясло, вікна повибивало" – описують момент зіткнення пасажири автобуса.



Як розповідають очевидці, найбільше загиблих і постраждалих виявилося серед тих, хто стояв на вулиці біля автобуса.



Нагадаємо, у неділю ввечері, 22 вересня, в селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки й автобуса. Загинули 9 осіб, ще 10 постраждали.



Пасажирами автобуса виявилися працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління", які поверталися з відпочинку в Карпатах.





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