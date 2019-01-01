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В Україні одній з категорій пенсіонерів обмежили обсяг виплат

В Україні одній з категорій пенсіонерів обмежили обсяг виплат
В Україні обмежили обсяг виплачуваної пенсії деяким категоріям військовослужбовців. Кабмін затвердив відповідний порядок виплати в 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відтак, за Законом № 2262 (від 9 квітня 1992 року "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначаються умови, норми і порядок пенсійного забезпечення осіб, які перебувають на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Нацполіції, Службі судової охорони, а також осіб начальницького і рядового складу Держспецзв’язку, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій чи Державної кримінально-виконавчої служби та деяких інших категорій осіб.

За статтею 1 цього Закону передбачили право на такі види пенсії:

- довічна за вислугу років;
- по інвалідності;
- у разі втрати годувальника.

Згідно з постановою Кабміну від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", починаючи з 1 березня 2018 року військовим по-новому здійснюють грошове забезпечення, а саме змінили складові виплат та підвищили обсяг виплачуваного грошового забезпечення.

Зазначають, у 2019 році року виплата пенсій, призначених до 1 березня 2018 року і перерахованих з 1 січня 2018 року з урахуванням окладів, надбавок згідно з постановою № 704 здійснюється в розмірі 75% суми підвищеної пенсії, визначеної станом на 1 березня минулого року.

Як передає "Урядовий кур'єр"(від 4 вересня, № 168), з 4 вересня поточного року постанова КМУ від 14 серпня № 804 набула чинності.

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Теги: українські пенсіонери, виплати, нововведення, Кабмін
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