Волинянам, які билися з патрульними, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:12
Повідомили про підозру чоловікам, які розпочали бійку з патрульними поліцейськими у селі Карпилівка Ківерцівського району.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
23 вересня слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області повідомили чотирьом жителям села Карпилівка Ківерцівського району про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке передбачають ці статті становить позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, що у середу, 11 вересня, група мешканців Ківерцівського району вчинили бійку із працівниками сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції.
Встановили, що правопорушники перебували в стані алкогольного сп’яніння та під час бійки зірвали із поліцейських бодікамери. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Внаслідок інциденту двоє поліцейських із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. 46-річний водій автомобіля «Fiat Scudo» та 24-річний мешканець села Карпилівка, госпіталізовані до лікарні із вогнепальними пораненнями.
У ході досудового розслідування встановлять всі обставини кримінального правопорушення, зокрема, причетність до його скоєння інших осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
23 вересня слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області повідомили чотирьом жителям села Карпилівка Ківерцівського району про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке передбачають ці статті становить позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, що у середу, 11 вересня, група мешканців Ківерцівського району вчинили бійку із працівниками сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції.
Встановили, що правопорушники перебували в стані алкогольного сп’яніння та під час бійки зірвали із поліцейських бодікамери. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Внаслідок інциденту двоє поліцейських із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. 46-річний водій автомобіля «Fiat Scudo» та 24-річний мешканець села Карпилівка, госпіталізовані до лікарні із вогнепальними пораненнями.
У ході досудового розслідування встановлять всі обставини кримінального правопорушення, зокрема, причетність до його скоєння інших осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка просить допомоги у лікуванні 2-річного сина
Сьогодні, 15:39
Волинянам, які билися з патрульними, повідомили про підозру
Сьогодні, 15:12
У Луцьку троє невакцинованих учнів вчаться вдома. ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Судили вихователя, який побив учня у ліцеї на Волині
Сьогодні, 15:00
Медіа