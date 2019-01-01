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Волинянам, які билися з патрульними, повідомили про підозру

Волинянам, які билися з патрульними, повідомили про підозру
Повідомили про підозру чоловікам, які розпочали бійку з патрульними поліцейськими у селі Карпилівка Ківерцівського району.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

23 вересня слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області повідомили чотирьом жителям села Карпилівка Ківерцівського району про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке передбачають ці статті становить позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що у середу, 11 вересня, група мешканців Ківерцівського району вчинили бійку із працівниками сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції.

Встановили, що правопорушники перебували в стані алкогольного сп’яніння та під час бійки зірвали із поліцейських бодікамери. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Внаслідок інциденту двоє поліцейських із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. 46-річний водій автомобіля «Fiat Scudo» та 24-річний мешканець села Карпилівка, госпіталізовані до лікарні із вогнепальними пораненнями.

У ході досудового розслідування встановлять всі обставини кримінального правопорушення, зокрема, причетність до його скоєння інших осіб.

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Теги: бійка, Волинь, Карпилівка
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