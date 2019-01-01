Через ремонт колій на Волині тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель-Ізов»
Сьогодні, 15:22
Повідомили про тимчасові зміни у розкладі руху поїзда № 6305/6308 Ковель – Ізов – Ковель.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівської залізниці.
Зазначили, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на перегонах Турійськ – Люблинець не курсуватиме поїзд сполученням Ковель-Ізов-Ковель.
У пресслужбі підкреслили, що такі зміни – тимчасові.
Отож, поїзд не курсуватиме 23, 25 та 27 вересня.
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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівської залізниці.
Зазначили, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на перегонах Турійськ – Люблинець не курсуватиме поїзд сполученням Ковель-Ізов-Ковель.
У пресслужбі підкреслили, що такі зміни – тимчасові.
Отож, поїзд не курсуватиме 23, 25 та 27 вересня.
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