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Через ремонт колій на Волині тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель-Ізов»

Через ремонт колій на Волині тимчасово не курсуватиме потяг «Ковель-Ізов»
Повідомили про тимчасові зміни у розкладі руху поїзда № 6305/6308 Ковель – Ізов – Ковель.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівської залізниці.

Зазначили, що у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на перегонах Турійськ – Люблинець не курсуватиме поїзд сполученням Ковель-Ізов-Ковель.

У пресслужбі підкреслили, що такі зміни – тимчасові.

Отож, поїзд не курсуватиме 23, 25 та 27 вересня.

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Теги: поїзд, Волинь
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