Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. від 09:00 до 17:00
ФОП Карабась Олена Михайлівна магазин с. Заріччя вул. Героїв Майдану 13А
с. Заріччя вул. Героїв Майдану 11-37 (непарні), Набережна 1-23
2. ПЛ-0,4кв від КТП-177 Л-1
від 09:00 до 17:00 с. Бубнів сільська рада, магазин
с. Бубнів Світла, Залізнична 1-15, вул. Шевченка, Центральна.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ від КТП№247 09:30 – 16:30 с.Морозовичі вул.Прикордонна20-31,вул.Учительська,Центральна
2 частково ПЛ-10кВ 55-01 10:00 – 17:00 с.Янів,с.Бортнів
3 ПЛ-0,4кВ від КТП№190 10:00 – 17:00 с.Грушів вул.Підліски
Камінь-Каширський район
1. КТП-255 9:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський,
вул.Карановича, вул.Цирська,21, вул.Степана Мельника, вул.Івана Мазепи
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2
ПС-35/10 "ОЛИКА №40" 10:00-15:00
ПС-35/10 "ОЛИКА №40"
ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
ФОП Прендецький Микола Казимірович
КТП-271с. Гор'янівка
ТзОВ "Край"
КТП-272с.Залісоче
ТзОВ `Олицький агробуд`
КТП-275с. Залісоче
КТП-277с. Залісоче
КТП-299 с. Гор'янівка
Сільська рада с.Дідичи
ДП "Рибгосп" "Цумань"
Свято-Стрітенська громада УПЦ
КТП-339 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Сільська рада с.Дідичи
ФОП Збирун Олександр Іонікійович
КТП-412 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
СФГ "Залісоче"
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
Церква
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ЗТП-324 смт. Олика
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-192 с. Дідичі
КТП-193 с. Дідичі
КТП-210 с.Дерно
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
ТзОВ "Астеліт"
ЗТП-237 с.Дерно
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ЗТП-240 с.Дерно
ТзОВ "Компанія Західліспром"
СГВК `Маяк`
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
КТП-241 с. Дерно
Церква
КТП-243 с. Хром'яків
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ЗТП-251 с.Дідичі
ТзОВ `Олицьке РТП`
КТП-252 с. Дідичі
КТП-257
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-306 с.Дерно
ФОП Марчук Микола Васильович
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-317 с. Дерно
КТП-320 с.Дерно
ТзОВ фірма " НПП Каскад"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-394 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-438с. Хром'яків
КТП-507 с. Дідичі
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
КТП-520 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ Л 40-04
КТП-67с. Покащів
СГВК `Мрія`
КТП-68 с.Покащів
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПАТ "Укртелеком"
ФГ "БОМІС"
Сільська рада с.Покащів
КТП-70 с.Покащів
СГВК `Мрія`
КТП-71 с. Одеради
СГВК `Мрія`
КТП-247 смт.Олика
ТзОВ `Побутовик`
ЗТП-251 с.Покащів
СГВК `Мрія`
ФГ "БОМІС"
КТП-364 Покащів
дім молитви
ФОП Ворон Наталья Володимирівна
Олицьке споживче товариство
КТП-365 с. Покащів
КТП-389
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Олицьке споживче товариство
ХВЄ -п"ятидесятників
. КТП-390
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Селищна рада смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
дім молитви Селищна рада смт.Олика
КТП-246 с. Жорнище
КТП-248 с. Носовичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-280 с. Миловиця
Ківерцівська райспоживспілка
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
КТП-296 с. Жорнище
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
КТП-318 с. Носовичі
КТП-329 с.Чимерин
СФГ "Граніт"
ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна
КТП-337 с. Чемерин
ТзОВ "УКРТАУЕР"
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ Л 40-06
КТП-190 с. Личани
Кузьмич Петро Андрійович
ТзОВ "Фелікс Агро"
КТП-283 с. Миловиця
КТП-287 смт.Олика
СГВК ім. Шевченка
Селищна рада смт.Олика
КТП-288 с. Мительно
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
ФОП Мельник Олександр Сергійович
Селищна рада смт.Олика
КТП-289 с. Мительно
КТП-290 с. Личани
КТП-322 с. Мительно
Свято-Покровська громада УПЦ
КТП-433 с. Личани
КТП-434 с. Личани
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Селищна рада смт.Олика
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-556 с. Мительно
Селищна рада смт.Олика
ПЛ-10 кВ Л 40-07
КТП-285 смт. Олика
Олицька ВД Ківерцівська філія ПАТ"Волиньобленерго"
КТП-273 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-356 с. Мительно ПС-35/10 "ОЛИКА №40"
ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
вул. Козацька
вул. Партизанська
КТП-271с. Гор'янівка
КТП-272 с.Залісоче
КТП-275с. Залісоче
вул. Пушкіна вул. Гагаріна
вул. 9 травня, вул. Набережна
КТП-277с. Залісоче
вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічуріна
вул. Дворецька
КТП-299 с. Гор'янівка
вул. Партизанська
вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. Луцька
КТП-339 с. Залісоче
с. Залісоче
КТП-412 с. Залісоче
вул. Луцька,
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
КТП-305 смт.Олика
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
КТП-192 с. Дідичі
вул. Партизанська
вул. Польова
вул. Першотравнева,
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки
вул. Чехова
вул. Миру вул. Польова
КТП-210 с.Дерно
ЗТП-237 с.Дерно
ЗТП-240 с.Дерно
КТП-241 с. Дерно
вул. Польова, вул. Першотравнева,
КТП-243 с. Хром'яків
вул. Хліборобська,
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
ЗТП-251 с.Дідичі
КТП-252 с. Дідичі
вул. Незалежності вул. Миру,
КТП-257
вул. Миру вул. Колгоспна
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Шкільна вул. П.Мирного вул. Садова
КТП-306 с.Дерно
ЗТП-315 смт. Олика
КТП-317 с. Дерно
вул. Першотравнева вул. Ставківська
КТП-320 с.Дерно
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського вул. Ватутіна
вул. Руденка
КТП-335 смт. Олика
вул. Винниченка вул. Шевченка, вул. Власова
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака вул. Незалежності, вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги вул. Ковпака
КТП-394 с. Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-438 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Садова,
КТП-507 с. Дідичі
вул. Козацька вул. Робітнича вул. Молодіжна,
КТП-520 с. Дідичі
ПЛ-10 кВ Л 40-04
КТП-67с. Покащів
вул. Незалежності вул. Жовтнева
КТП-68 с.Покащів
вул. Незалежності
вул. Молодіжна, вул. Жовтнева
КТП-70 с.Покащів
КТП-71 с. Одеради
вул. Першотравнева
КТП-247 смт.Олика
ЗТП-251 с.Покащів
КТП-364 Покащів
вул. Незалежності
вул. Жовтнева
КТП-365 с. Покащів
с. Покащів
КТП-389 с. Одеради
с. Одеради
КТП-390 с. Одеради
с. Одеради
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище
вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі
вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна
вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
ПЛ-10 кВ Л 40-06
КТП-190 с. Личани
КТП-283 с. Миловиця
с. Миловиця
КТП-287 смт.Олика
КТП-288 с. Мительно
с. Мительно
КТП-289 с. Мительно
с. Мительно
КТП-290 с. Личани
с. Личани
КТП-322 с. Мительно
с. Мительно
КТП-433 с. Личани
с. Личани
КТП-434 с. Личани
с. Личани
КТП-556 с. Мительно
с. Мительно
ПЛ-10 кВ Л 40-07
КТП-285 смт. Олика
вул. Довженка,
КТП-273 смт.Олика
КТП-356 с. Мительно
с. Мительно
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП №56 Л.1, Л.2
9:00-17:00 ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні
2
ПЛ-0,4кВ КТП №335
9:00-17:00 дитсадок смт.Голоби , вул Ткача,22, 32
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. ПЛ-10 кВ Л-31-05
ремонт 10:00-17:00 Компанія ВМД
ФОП Ольховий
Авто майстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6
ПП Серватович Вул. Ковпака,
Вул. Мамсурова, 2-8, 1-7
Вул. Боженка, 38-70, 49-83
2. ТП-161 ІІ СШ0,4 кВ
Монтаж обліку 09:30-13:00 НАШ КРАЙ
Сафрон
Приват Банк
Аптека Вул. Чекаліна 11
Вул. Львівська, 61, 106
3. ПЛ-10 кВ Л-10-08
Чистка траси 09:00-17:00 База ЖКП-2 Вул. Пирогова, 2-48, 1-47
Вул. Степова, 28-50, 1-35
Вул. Тополева
Вул. Садова
Вул. Вітковського
Вул. Патона
Вул. Баранова
Вул. Болбачана
Вул. Гастелло
Вул. Партизанська
Вул. Белінського
Вул. Потебні, 2-32, 1-29
Пров. 4, 6, 8 Малоомелянівський
Луцький район
1.
ПЛ-10 кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181, 189, 506, 515, ЗТП-411, 464). 09:30-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів
2. КТП-266 10:00 – 17:00 С/р с. Одеради (с. Сьомаки: ФАП, церква, артсвердловина) с. Сьомаки вул. Набережна, Молодіжна, Центральна
3. КТП-34 09:00-17:00 ФАП, магазин с. Романівка с. Романівка
4. ЗТП-83 09:00-19:00 С/р с. Княгининок (КНС),
ФОП Турек Ю.В., ФОП Чилій Ю.П., ФОП Богданович Ю.В., ФОП Асютін В.А., ФОП Камець М.М., ФОП Курилін І.А. с. Княгининок вул. Інтернатська, 1-4, Бригадний двір
5. ПЛ-10 кВ Л 31-05 до ЛР-234 (ЗТП-139, 138; КТП-304, 751, 752, 765, 605, 776, 781, 782, 797) 10:00 – 17:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий», ФОП Лучицький.
Любомльський та Шацький райони
1 л58-10 від лр 28 10:00 – 16:00 с Бережці Римачі Ягодин Терехи Висоцк
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-106-04 від ПС-35 «Цир» 10:00 – 17:00 ФАПи, школи, магазини, ГРС, побут с.Цир, с. Бірки (частково)
2 ПЛ 0,4 кВ Л-2 від КТП-2 10:00 – 17:00 побут с. В’язівне, вул. Шкільна
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 КЛ-0,4 кВ Л-8 ЦРП-1 09:00-14:00 Обмін валюти, магазини: Алло, Мясна хата, Карат, Жук, Оптика, Прагма, Ляля, Дитячий одяг, Світ книги, Київстар, Спортивне взуття, Ласощі; аптеки, Волиньфарм, Медсервіс; кафе Дас м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 2, 4
п-т Перемоги, 1
2 ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20
вул.Мічуріна, 1-1а-23
пров.Мирний, 1-17, 2-18
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1. 09:00 – 17:00
с Мокре вул: Незалежності
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-108 10:00-16:30 ПрАТ»Київстар» - СМЗ с.Перевали
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-158 Л-2 11:00-13:00 Пошта, АТС,ФАП, ТРСТ- магазин, Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова школи, майстерня школи, ФОПК мін Р.В.- магазин с.Осьмиговичі
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Володимир-Волинський район
1. від 09:00 до 17:00
ФОП Карабась Олена Михайлівна магазин с. Заріччя вул. Героїв Майдану 13А
с. Заріччя вул. Героїв Майдану 11-37 (непарні), Набережна 1-23
2. ПЛ-0,4кв від КТП-177 Л-1
від 09:00 до 17:00 с. Бубнів сільська рада, магазин
с. Бубнів Світла, Залізнична 1-15, вул. Шевченка, Центральна.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ від КТП№247 09:30 – 16:30 с.Морозовичі вул.Прикордонна20-31,вул.Учительська,Центральна
2 частково ПЛ-10кВ 55-01 10:00 – 17:00 с.Янів,с.Бортнів
3 ПЛ-0,4кВ від КТП№190 10:00 – 17:00 с.Грушів вул.Підліски
Камінь-Каширський район
1. КТП-255 9:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський,
вул.Карановича, вул.Цирська,21, вул.Степана Мельника, вул.Івана Мазепи
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2
ПС-35/10 "ОЛИКА №40" 10:00-15:00
ПС-35/10 "ОЛИКА №40"
ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
ФОП Прендецький Микола Казимірович
КТП-271с. Гор'янівка
ТзОВ "Край"
КТП-272с.Залісоче
ТзОВ `Олицький агробуд`
КТП-275с. Залісоче
КТП-277с. Залісоче
КТП-299 с. Гор'янівка
Сільська рада с.Дідичи
ДП "Рибгосп" "Цумань"
Свято-Стрітенська громада УПЦ
КТП-339 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Сільська рада с.Дідичи
ФОП Збирун Олександр Іонікійович
КТП-412 с. Залісоче
Відділ освіти Ківерцівської РДА
СФГ "Залісоче"
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
Церква
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ЗТП-324 смт. Олика
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-192 с. Дідичі
КТП-193 с. Дідичі
КТП-210 с.Дерно
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
ТзОВ "Астеліт"
ЗТП-237 с.Дерно
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ЗТП-240 с.Дерно
ТзОВ "Компанія Західліспром"
СГВК `Маяк`
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
КТП-241 с. Дерно
Церква
КТП-243 с. Хром'яків
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ЗТП-251 с.Дідичі
ТзОВ `Олицьке РТП`
КТП-252 с. Дідичі
КТП-257
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-306 с.Дерно
ФОП Марчук Микола Васильович
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-317 с. Дерно
КТП-320 с.Дерно
ТзОВ фірма " НПП Каскад"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-394 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-438с. Хром'яків
КТП-507 с. Дідичі
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
КТП-520 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ Л 40-04
КТП-67с. Покащів
СГВК `Мрія`
КТП-68 с.Покащів
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПАТ "Укртелеком"
ФГ "БОМІС"
Сільська рада с.Покащів
КТП-70 с.Покащів
СГВК `Мрія`
КТП-71 с. Одеради
СГВК `Мрія`
КТП-247 смт.Олика
ТзОВ `Побутовик`
ЗТП-251 с.Покащів
СГВК `Мрія`
ФГ "БОМІС"
КТП-364 Покащів
дім молитви
ФОП Ворон Наталья Володимирівна
Олицьке споживче товариство
КТП-365 с. Покащів
КТП-389
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Олицьке споживче товариство
ХВЄ -п"ятидесятників
. КТП-390
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Селищна рада смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
дім молитви Селищна рада смт.Олика
КТП-246 с. Жорнище
КТП-248 с. Носовичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-280 с. Миловиця
Ківерцівська райспоживспілка
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
КТП-296 с. Жорнище
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
КТП-318 с. Носовичі
КТП-329 с.Чимерин
СФГ "Граніт"
ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна
КТП-337 с. Чемерин
ТзОВ "УКРТАУЕР"
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ Л 40-06
КТП-190 с. Личани
Кузьмич Петро Андрійович
ТзОВ "Фелікс Агро"
КТП-283 с. Миловиця
КТП-287 смт.Олика
СГВК ім. Шевченка
Селищна рада смт.Олика
КТП-288 с. Мительно
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
ФОП Мельник Олександр Сергійович
Селищна рада смт.Олика
КТП-289 с. Мительно
КТП-290 с. Личани
КТП-322 с. Мительно
Свято-Покровська громада УПЦ
КТП-433 с. Личани
КТП-434 с. Личани
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Селищна рада смт.Олика
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-556 с. Мительно
Селищна рада смт.Олика
ПЛ-10 кВ Л 40-07
КТП-285 смт. Олика
Олицька ВД Ківерцівська філія ПАТ"Волиньобленерго"
КТП-273 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-356 с. Мительно ПС-35/10 "ОЛИКА №40"
ПЛ-10 кВ Л 40-01
КТП-270с. Гор'янівка
вул. Козацька
вул. Партизанська
КТП-271с. Гор'янівка
КТП-272 с.Залісоче
КТП-275с. Залісоче
вул. Пушкіна вул. Гагаріна
вул. 9 травня, вул. Набережна
КТП-277с. Залісоче
вул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічуріна
вул. Дворецька
КТП-299 с. Гор'янівка
вул. Партизанська
вул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. Луцька
КТП-339 с. Залісоче
с. Залісоче
КТП-412 с. Залісоче
вул. Луцька,
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
КТП-305 смт.Олика
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26 с. Дідичі
КТП-192 с. Дідичі
вул. Партизанська
вул. Польова
вул. Першотравнева,
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки
вул. Чехова
вул. Миру вул. Польова
КТП-210 с.Дерно
ЗТП-237 с.Дерно
ЗТП-240 с.Дерно
КТП-241 с. Дерно
вул. Польова, вул. Першотравнева,
КТП-243 с. Хром'яків
вул. Хліборобська,
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
ЗТП-251 с.Дідичі
КТП-252 с. Дідичі
вул. Незалежності вул. Миру,
КТП-257
вул. Миру вул. Колгоспна
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Шкільна вул. П.Мирного вул. Садова
КТП-306 с.Дерно
ЗТП-315 смт. Олика
КТП-317 с. Дерно
вул. Першотравнева вул. Ставківська
КТП-320 с.Дерно
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського вул. Ватутіна
вул. Руденка
КТП-335 смт. Олика
вул. Винниченка вул. Шевченка, вул. Власова
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака вул. Незалежності, вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги вул. Ковпака
КТП-394 с. Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-438 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Садова,
КТП-507 с. Дідичі
вул. Козацька вул. Робітнича вул. Молодіжна,
КТП-520 с. Дідичі
ПЛ-10 кВ Л 40-04
КТП-67с. Покащів
вул. Незалежності вул. Жовтнева
КТП-68 с.Покащів
вул. Незалежності
вул. Молодіжна, вул. Жовтнева
КТП-70 с.Покащів
КТП-71 с. Одеради
вул. Першотравнева
КТП-247 смт.Олика
ЗТП-251 с.Покащів
КТП-364 Покащів
вул. Незалежності
вул. Жовтнева
КТП-365 с. Покащів
с. Покащів
КТП-389 с. Одеради
с. Одеради
КТП-390 с. Одеради
с. Одеради
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище
вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі
вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна
вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
ПЛ-10 кВ Л 40-06
КТП-190 с. Личани
КТП-283 с. Миловиця
с. Миловиця
КТП-287 смт.Олика
КТП-288 с. Мительно
с. Мительно
КТП-289 с. Мительно
с. Мительно
КТП-290 с. Личани
с. Личани
КТП-322 с. Мительно
с. Мительно
КТП-433 с. Личани
с. Личани
КТП-434 с. Личани
с. Личани
КТП-556 с. Мительно
с. Мительно
ПЛ-10 кВ Л 40-07
КТП-285 смт. Олика
вул. Довженка,
КТП-273 смт.Олика
КТП-356 с. Мительно
с. Мительно
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ КТП №56 Л.1, Л.2
9:00-17:00 ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. Дроздні
2
ПЛ-0,4кВ КТП №335
9:00-17:00 дитсадок смт.Голоби , вул Ткача,22, 32
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. ПЛ-10 кВ Л-31-05
ремонт 10:00-17:00 Компанія ВМД
ФОП Ольховий
Авто майстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6
ПП Серватович Вул. Ковпака,
Вул. Мамсурова, 2-8, 1-7
Вул. Боженка, 38-70, 49-83
2. ТП-161 ІІ СШ0,4 кВ
Монтаж обліку 09:30-13:00 НАШ КРАЙ
Сафрон
Приват Банк
Аптека Вул. Чекаліна 11
Вул. Львівська, 61, 106
3. ПЛ-10 кВ Л-10-08
Чистка траси 09:00-17:00 База ЖКП-2 Вул. Пирогова, 2-48, 1-47
Вул. Степова, 28-50, 1-35
Вул. Тополева
Вул. Садова
Вул. Вітковського
Вул. Патона
Вул. Баранова
Вул. Болбачана
Вул. Гастелло
Вул. Партизанська
Вул. Белінського
Вул. Потебні, 2-32, 1-29
Пров. 4, 6, 8 Малоомелянівський
Луцький район
1.
ПЛ-10 кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181, 189, 506, 515, ЗТП-411, 464). 09:30-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів
2. КТП-266 10:00 – 17:00 С/р с. Одеради (с. Сьомаки: ФАП, церква, артсвердловина) с. Сьомаки вул. Набережна, Молодіжна, Центральна
3. КТП-34 09:00-17:00 ФАП, магазин с. Романівка с. Романівка
4. ЗТП-83 09:00-19:00 С/р с. Княгининок (КНС),
ФОП Турек Ю.В., ФОП Чилій Ю.П., ФОП Богданович Ю.В., ФОП Асютін В.А., ФОП Камець М.М., ФОП Курилін І.А. с. Княгининок вул. Інтернатська, 1-4, Бригадний двір
5. ПЛ-10 кВ Л 31-05 до ЛР-234 (ЗТП-139, 138; КТП-304, 751, 752, 765, 605, 776, 781, 782, 797) 10:00 – 17:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий», ФОП Лучицький.
Любомльський та Шацький райони
1 л58-10 від лр 28 10:00 – 16:00 с Бережці Римачі Ягодин Терехи Висоцк
Любешівський район
1 ПЛ-10кВ Л-106-04 від ПС-35 «Цир» 10:00 – 17:00 ФАПи, школи, магазини, ГРС, побут с.Цир, с. Бірки (частково)
2 ПЛ 0,4 кВ Л-2 від КТП-2 10:00 – 17:00 побут с. В’язівне, вул. Шкільна
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 КЛ-0,4 кВ Л-8 ЦРП-1 09:00-14:00 Обмін валюти, магазини: Алло, Мясна хата, Карат, Жук, Оптика, Прагма, Ляля, Дитячий одяг, Світ книги, Київстар, Спортивне взуття, Ласощі; аптеки, Волиньфарм, Медсервіс; кафе Дас м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 2, 4
п-т Перемоги, 1
2 ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20
вул.Мічуріна, 1-1а-23
пров.Мирний, 1-17, 2-18
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1. 09:00 – 17:00
с Мокре вул: Незалежності
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-108 10:00-16:30 ПрАТ»Київстар» - СМЗ с.Перевали
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-158 Л-2 11:00-13:00 Пошта, АТС,ФАП, ТРСТ- магазин, Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова школи, майстерня школи, ФОПК мін Р.В.- магазин с.Осьмиговичі
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