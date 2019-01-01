Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. від 09:00 до 17:00ФОП Карабась Олена Михайлівна магазин с. Заріччя вул. Героїв Майдану 13Ас. Заріччя вул. Героїв Майдану 11-37 (непарні), Набережна 1-232. ПЛ-0,4кв від КТП-177 Л-1від 09:00 до 17:00 с. Бубнів сільська рада, магазинс. Бубнів Світла, Залізнична 1-15, вул. Шевченка, Центральна.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4кВ від КТП№247 09:30 – 16:30 с.Морозовичі вул.Прикордонна20-31,вул.Учительська,Центральна2 частково ПЛ-10кВ 55-01 10:00 – 17:00 с.Янів,с.Бортнів3 ПЛ-0,4кВ від КТП№190 10:00 – 17:00 с.Грушів вул.Підліски1. КТП-255 9:00 – 17:00 м.Камінь-Каширський,вул.Карановича, вул.Цирська,21, вул.Степана Мельника, вул.Івана Мазепи1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27ПС-35/10 "ОЛИКА №40" 10:00-15:00ПС-35/10 "ОЛИКА №40"ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкаФОП Прендецький Микола КазиміровичКТП-271с. Гор'янівкаТзОВ "Край"КТП-272с.ЗалісочеТзОВ `Олицький агробуд`КТП-275с. ЗалісочеКТП-277с. ЗалісочеКТП-299 с. Гор'янівкаСільська рада с.ДідичиДП "Рибгосп" "Цумань"Свято-Стрітенська громада УПЦКТП-339 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСільська рада с.ДідичиФОП Збирун Олександр ІонікійовичКТП-412 с. ЗалісочеВідділ освіти Ківерцівської РДАСФГ "Залісоче"ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина ПавлівнаКТП-278 смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичЦеркваКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал"Вол. обл. психлікарня № 2КТП-309 смт. ОликаСГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-319 смт. ОликаСелищна рада смт.ОликаФОП Дорощук Василь ФеодосійовичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій ВолодимировичЗТП-324 смт. ОликаФОП Подобаєва Ніна ЛеонідівнаКТП-528 смт. ОликаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт.ОликаОлицький психоневрологічний будинок-інтернатПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-26 с. ДідичіТзОВ "Мир"КТП-192 с. ДідичіКТП-193 с. ДідичіКТП-210 с.ДерноПАТ"Гнідавський цукровий завод"ТзОВ "Астеліт"ЗТП-237 с.ДерноТзОВ "Волинь-зерно-продукт"ЗТП-240 с.ДерноТзОВ "Компанія Західліспром"СГВК `Маяк`ФОП Юскевич-Красковський Олег ЮрійовичКТП-241 с. ДерноЦеркваКТП-243 с. Хром'яківКТП-244 с. Дідичівул. Лісова,КТП-250 с.ДідичіЗТП-251 с.ДідичіТзОВ `Олицьке РТП`КТП-252 с. ДідичіКТП-257КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с.ДідичіФОП Романюк Марія ДмитрівнаУДППЗ "Укрпошта"ЗТП-298 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-306 с.ДерноФОП Марчук Микола ВасильовичЗТП-315 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-317 с. ДерноКТП-320 с.ДерноТзОВ фірма " НПП Каскад"ПзІІ"Лукойл-Україна"ФОП Фень Віктор ТалимоновичКТП-334 смт. ОликаКТП-335 смт. ОликаОлицьке споживче товариствогромада ЄХБ ОликаФОП Романов Михайло СергійовТкаченко Інна АнатоліївнаКТП-353 с. ДідичіКТП-394 с. ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-410 с.ДідичіТзОВ "Мир"КТП-438с. Хром'яківКТП-507 с. ДідичіФОП Петровчук Валентина МиронівнаПП "Агрозапчастини"КТП-520 с. ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДАПЛ-10 кВ Л 40-04КТП-67с. ПокащівСГВК `Мрія`КТП-68 с.ПокащівВідділ освіти Ківерцівської РДАВідділ освіти Ківерцівської РДАПАТ "Укртелеком"ФГ "БОМІС"Сільська рада с.ПокащівКТП-70 с.ПокащівСГВК `Мрія`КТП-71 с. ОдерадиСГВК `Мрія`КТП-247 смт.ОликаТзОВ `Побутовик`ЗТП-251 с.ПокащівСГВК `Мрія`ФГ "БОМІС"КТП-364 Покащівдім молитвиФОП Ворон Наталья ВолодимирівнаОлицьке споживче товариствоКТП-365 с. ПокащівКТП-389КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАОлицьке споживче товариствоХВЄ -п"ятидесятників. КТП-390ПЛ-10кВ Л 40-05КТП-124 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА"ПрАТ "Київстар "КТП-195 с. ЖорнищеЦерква ХВЄ-п"ятидесятниківКТП-198 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА"Селищна рада смт.ОликаКТП-245 с. Жорнищедім молитви Селищна рада смт.ОликаКТП-246 с. ЖорнищеКТП-248 с. НосовичіКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАКТП-249 с.НосовичіДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-280 с. МиловицяКіверцівська райспоживспілкаФОП Мельников Юрій ПавловичФОП Карпович Людмила МихайлівнаКТП-296 с. ЖорнищеТзОВ "Жорнищенське"ФОП Козак Василь МиколайовичКТП-318 с. НосовичіКТП-329 с.ЧимеринСФГ "Граніт"ПП "Резон Сервіс"КТП-336 с. ЧемеринФОП Булакевич Микола ДмитровичВідділ освіти Ківерцівської РДАФОП Гецко Тетяна МиколаївнаКТП-337 с. ЧемеринТзОВ "УКРТАУЕР"КТП-342 с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"КТП-343 с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"Олицьке споживче товариствоСвято-Дмитрівська громада УПЦ КПСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна ВолодимирівнаКТП-432 смт.ОликаТзОВ "Волинська універсальна компанія"Селищна рада смт.ОликаЗТП-447ТзОВ "Жорнищенське"Сільська рада с. ЖорнищеВідділ освіти Ківерцівської РДАПЛ-10 кВ Л 40-06КТП-190 с. ЛичаниКузьмич Петро АндрійовичТзОВ "Фелікс Агро"КТП-283 с. МиловицяКТП-287 смт.ОликаСГВК ім. ШевченкаСелищна рада смт.ОликаКТП-288 с. МительноВідділ освіти Ківерцівської РДАКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Олицьке споживче товариствоФОП Мельник Олександр СергійовичСелищна рада смт.ОликаКТП-289 с. МительноКТП-290 с. ЛичаниКТП-322 с. МительноСвято-Покровська громада УПЦКТП-433 с. ЛичаниКТП-434 с. ЛичаниФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаСелищна рада смт.ОликаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАКТП-556 с. МительноСелищна рада смт.ОликаПЛ-10 кВ Л 40-07КТП-285 смт. ОликаОлицька ВД Ківерцівська філія ПАТ"Волиньобленерго"КТП-273 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА"ПрАТ "Київстар "КТП-356 с. Мительно ПС-35/10 "ОЛИКА №40"ПЛ-10 кВ Л 40-01КТП-270с. Гор'янівкавул. Козацькавул. ПартизанськаКТП-271с. Гор'янівкаКТП-272 с.ЗалісочеКТП-275с. Залісочевул. Пушкіна вул. Гагарінавул. 9 травня, вул. НабережнаКТП-277с. Залісочевул. Дворецька, буд. 7,9,15-17,19-22,24,25,27-30,28а,32 вул. І.Франка, буд. 1-9,11 вул. 9 травнявул. Мічурінавул. ДворецькаКТП-299 с. Гор'янівкавул. Партизанськавул. Проектна, буд. 1-6,8,10 вул. Шевченка, буд вул. ЛуцькаКТП-339 с. Залісочес. ЗалісочеКТП-412 с. Залісочевул. Луцька,ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,КТП-278 смт. Оликавул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібовавул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.НабережнаКТП-305 смт.ОликаКТП-309 смт. Оликавул. Незалежностівул. ШевченкаКТП-319 смт. Оликавул. Козацькавул. Гагарінавул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошиловавул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. ПутилівкаЗТП-324 смт. ОликаКТП-528 смт. Оликавул.Радгоспна/повністю/,смт.ОликаКТП-530 смт.ОликаПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-26 с. ДідичіКТП-192 с. Дідичівул. Партизанськавул. Польовавул. Першотравнева,КТП-193 с. Дідичівул. Л.Українкивул. Чеховавул. Миру вул. ПольоваКТП-210 с.ДерноЗТП-237 с.ДерноЗТП-240 с.ДерноКТП-241 с. Дерновул. Польова, вул. Першотравнева,КТП-243 с. Хром'яківвул. Хліборобська,КТП-244 с. Дідичівул. Лісова,КТП-250 с.ДідичіТзОВ "Мир"ЗТП-251 с.ДідичіКТП-252 с. Дідичівул. Незалежності вул. Миру,КТП-257вул. Миру вул. КолгоспнаЗТП-298 смт. Оликавул. Шкільна вул. П.Мирного вул. СадоваКТП-306 с.ДерноЗТП-315 смт. ОликаКТП-317 с. Дерновул. Першотравнева вул. СтавківськаКТП-320 с.ДерноКТП-334 смт. Оликавул. Грушевського вул. Ватутінавул. РуденкаКТП-335 смт. Оликавул. Винниченка вул. Шевченка, вул. ВласоваКТП-353 с. Дідичівул. Ковпака вул. Незалежності, вул. Ранкова вул. 40 років Перемоги вул. КовпакаКТП-394 с. ДідичіКТП-410 с.ДідичіКТП-438 с. Хром'яківвул. Хліборобська, вул. Садова,КТП-507 с. Дідичівул. Козацька вул. Робітнича вул. Молодіжна,КТП-520 с. ДідичіПЛ-10 кВ Л 40-04КТП-67с. Покащіввул. Незалежності вул. ЖовтневаКТП-68 с.Покащіввул. Незалежностівул. Молодіжна, вул. ЖовтневаКТП-70 с.ПокащівКТП-71 с. Одерадивул. ПершотравневаКТП-247 смт.ОликаЗТП-251 с.ПокащівКТП-364 Покащіввул. Незалежностівул. ЖовтневаКТП-365 с. Покащівс. ПокащівКТП-389 с. Одерадис. ОдерадиКТП-390 с. Одерадис. ОдерадиПЛ-10кВ Л 40-05КТП-124 смт.ОликаКТП-195 с. Жорнищевул. Куницькоговул. Нова, МолодіжнаКТП-198 смт.ОликаКТП-245 с. Жорнищевул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.УкраїнкиКТП-246 с. Жорнище вул. Центральнавул. ШевченкаКТП-248 с. Носовичівул. ШевченкаКТП-249 с.НосовичіКТП-280 с. Миловицявул. Хліборобська вул. Котляревського вул. ПольоваКТП-296 с. ЖорнищеКТП-318 с. Носовичівул. Польова,КТП-329 с.ЧимеринКТП-336 с. Чемеринвул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагарінавул. 17 вересняКТП-337 с. Чемеринвул. Гагаріна вул. СадоваКТП-342 с. Жорнищевул. Польовавул. ШевченкаКТП-343 с. Жорнищевул. ЦентральнаКТП-432 смт.ОликаЗТП-447ПЛ-10 кВ Л 40-06КТП-190 с. ЛичаниКТП-283 с. Миловицяс. МиловицяКТП-287 смт.ОликаКТП-288 с. Мительнос. МительноКТП-289 с. Мительнос. МительноКТП-290 с. Личанис. ЛичаниКТП-322 с. Мительнос. МительноКТП-433 с. Личанис. ЛичаниКТП-434 с. Личанис. ЛичаниКТП-556 с. Мительнос. МительноПЛ-10 кВ Л 40-07КТП-285 смт. Оликавул. Довженка,КТП-273 смт.ОликаКТП-356 с. Мительнос. Мительно1.ПЛ-0,4кВ КТП №56 Л.1, Л.29:00-17:00 ФАПЦеркваКлубДКУ с. Гончий брід с. Гончий Брід, с. ДроздніПЛ-0,4кВ КТП №3359:00-17:00 дитсадок смт.Голоби , вул Ткача,22, 32Інформацію не надано.1. ПЛ-10 кВ Л-31-05ремонт 10:00-17:00 Компанія ВМДФОП ОльховийАвто майстерняКузняВКФ Волинська компаніяКП Промбуд-6ПП Серватович Вул. Ковпака,Вул. Мамсурова, 2-8, 1-7Вул. Боженка, 38-70, 49-832. ТП-161 ІІ СШ0,4 кВМонтаж обліку 09:30-13:00 НАШ КРАЙСафронПриват БанкАптека Вул. Чекаліна 11Вул. Львівська, 61, 1063. ПЛ-10 кВ Л-10-08Чистка траси 09:00-17:00 База ЖКП-2 Вул. Пирогова, 2-48, 1-47Вул. Степова, 28-50, 1-35Вул. ТополеваВул. СадоваВул. ВітковськогоВул. ПатонаВул. БарановаВул. БолбачанаВул. ГастеллоВул. ПартизанськаВул. БелінськогоВул. Потебні, 2-32, 1-29Пров. 4, 6, 8 Малоомелянівський1.ПЛ-10 кВ Л-20-05 відЛР-235 до КР-112(КТП-181, 189, 506, 515, ЗТП-411, 464). 09:30-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с. Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів2. КТП-266 10:00 – 17:00 С/р с. Одеради (с. Сьомаки: ФАП, церква, артсвердловина) с. Сьомаки вул. Набережна, Молодіжна, Центральна3. КТП-34 09:00-17:00 ФАП, магазин с. Романівка с. Романівка4. ЗТП-83 09:00-19:00 С/р с. Княгининок (КНС),ФОП Турек Ю.В., ФОП Чилій Ю.П., ФОП Богданович Ю.В., ФОП Асютін В.А., ФОП Камець М.М., ФОП Курилін І.А. с. Княгининок вул. Інтернатська, 1-4, Бригадний двір5. ПЛ-10 кВ Л 31-05 до ЛР-234 (ЗТП-139, 138; КТП-304, 751, 752, 765, 605, 776, 781, 782, 797) 10:00 – 17:00 ТзОВ „Панхім”, Філія „Луцький райавтодор”, ФОП „Калінін С.В., ПВП „ЕДГАРД”, житловий масив „Веселковий”, «Світлий», «Надстир’я», «Липневий», ФОП Лучицький.1 л58-10 від лр 28 10:00 – 16:00 с Бережці Римачі Ягодин Терехи Висоцк1 ПЛ-10кВ Л-106-04 від ПС-35 «Цир» 10:00 – 17:00 ФАПи, школи, магазини, ГРС, побут с.Цир, с. Бірки (частково)2 ПЛ 0,4 кВ Л-2 від КТП-2 10:00 – 17:00 побут с. В’язівне, вул. ШкільнаВимкнень споживачів не заплановано.1 КЛ-0,4 кВ Л-8 ЦРП-1 09:00-14:00 Обмін валюти, магазини: Алло, Мясна хата, Карат, Жук, Оптика, Прагма, Ляля, Дитячий одяг, Світ книги, Київстар, Спортивне взуття, Ласощі; аптеки, Волиньфарм, Медсервіс; кафе Дас м.Нововолинськб-р Шевченка, 2, 4п-т Перемоги, 12 ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Сковороди, 1-9, 13-19, 2-20вул.Мічуріна, 1-1а-23пров.Мирний, 1-17, 2-18Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніжс.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.с.Щурин вул.Перемоги.5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець1. 09:00 – 17:00с Мокре вул: Незалежності1 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська2 ПЛ-0,4 кВЗТП-108 10:00-16:30 ПрАТ»Київстар» - СМЗ с.Перевали3 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів4 ПЛ-0,4 кВКТП-158 Л-2 11:00-13:00 Пошта, АТС,ФАП, ТРСТ- магазин, Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова школи, майстерня школи, ФОПК мін Р.В.- магазин с.Осьмиговичі